Sakari Vierolalla on kadulla kulkiessaan aina kamera mukana – "Kuvaajana pitää olla ystävällisesti röyhkeä ja julkea"

Torniolainen valokuvaaja Sakari Vierola luonnehtii itseään katukuvaajaksi.

Aiheet tulevat vastaan arjen tilanteissa intuitiivisesti.

– Minua kiehtovat tavallisen arjen hetket. Niissä on jotain erityistä, kun vain pysähtyy katsomaan.

Vierolan valokuvanäyttely Black And White Without Frames avautui Galleria Raami Daameissa maaliskuun alussa.

Esillä on kolmisenkymmentä valokuvaa noin viidentoista vuoden ajalta. Kaikki kuvat ovat paperille vedostettuja digikuvia.

– Näyttelyn kuvien yhteinen valotusaika on alle sekunti. Koko elämä koostuu pienistä hetkistä, ei tähän tarvitse lähteä hakemaan isompaa teemaa.

Näyttelyä kootessaan Vierola otti lähtökohdakseen kolmesta valokuvasta tehdyn teoksen El Amor Brujo.

Visuaalisesti esillä on mustaa ja valkoista sekä hitusen väriä.

– Tämä on ainoa kuva, jossa on käytetty muitakin kuvankäsittelyn keinoja kuin rajaaminen ja värien säätö.

Monet kuvista ovat tallentuneet matkoilta eri puolilta maailmaa, mutta myös Suomesta.

Esillä on myös kantaaottavia kuvia. Esimerkiksi viime vuoden tammikuussa Helsingissä Tennispalatsin edustalla järjestettiin kolme mielenosoitusta viiden minuutin sisällä.

– Minulla on aina kamera mukanani. Kun kulkee silmät auki, havaitsee asioita, ja kuvat pitää myös ottaa. Kuvaajana pitää olla ystävällisesti röyhkeä ja julkea, Vierola kertoo Valittu kansa sekä Kansalla on asiaa 1 ja 2 kuvien synnystä.

Vierola löysi hämeenlinnalaisen gallerian raahelaisen taiteilijan Jari Janssonin vinkistä.

– Minua kiehtoi tämä karhea näyttelytila sekä se, että tämä on myös kehystämö, jossa on aina ihminen paikalla.

Sakari Vierolan Black And White Without Frames esillä Galleria Raami Daameissa 31.3. asti.

Sakari Vierola

Syntynyt Etelä-Pohjanmaalla Teuvalla vuonna 1954.

Asuu Torniossa.

Koulutukseltaan hammaslääkäri.

Suorittanut Valokuvauksen ammattitutkinnon Pirkanmaan taitokeskuksessa (Visuaalisen viestinnän instituutti) 2006, jonka jälkeen kuvannut myös ammattimaisesti.

Parhailaan valokuvanäyttelyt myös Vaasassa sekä Oulussa.

Mottona valokuvaaja Dorothea Langen sanat: ”The camera is an instrument that teaches people how to see without a camera”.