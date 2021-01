Salla Sinkkosen valokuvissa näkyy perheiden onni – Oman vauvan menetys herkisti halun ikuistaa muistoja lapsista

Hattulalaisen valokuvaajan Salla Sinkkosen otoksissa vauvat kellivät korissa ja taaperot kujeilevat hauskoissa asetelmissa. Hän ikuistaa omassa kuvaustudiossaan eniten juuri lapsiperheiden elämänvaiheita.

– Pienistä on ihana ottaa aseteltuja kuvia, mutta perhekuvissa keskityn siihen, että mukana on tunnetta, vaikka hassuttelua, hän kertoo.

Avoimuudesta vertaistukea muille

Innostus kuvaamiseen Sinkkosella heräsi oman Aaron-pojan syntymän myötä 2015. Vain vuotta aiemmin perhettä oli kohdannut suuri suru, kun esikoistyttö syntyi kuolleena.

Nuorelle äidille myös hedelmöityshoidot ovat tulleet vuosien varrella valitettavan tutuiksi.

– Näiden kokemusten myötä ja elämän rajallisuuden miettimisen kautta tuli ajatus kuvata entistä enemmän kaikkea sitä, mitä elämässä koetaan. Kuvat ovat lopulta ainoita käteen jääviä muistoja, hän sanoo.

Raskauteen tähtäävät hoidot ovat Sinkkosella edelleen käynnissä. Muutama tuttava onkin kysynyt, eikö hänestä tunnu vaikealta kuvata muiden lapsia ja perheiden iloa.

– Enemmänkin koen niin, että toisten onni ei ole missään nimessä itseltä pois. Olen päässyt työn kautta tuomaan hoivaviettiäni esiin. Olen aina ollut äidillinen ja lapsirakas ihminen, mutta päiväkoti ei ollutkaan oma paikkani. Olen pystynyt antamaan myös vertaistukea, kun olen puhunut asioista avoimesti. Elämä ei aina ole pelkkää onnea, ja sekin on hyvä sanoa ääneen, hän pohtii.

Harrastuksesta tuli työ

Valokuvaaminen oli Sinkkoselle ensin vain harrastus, mutta pikkuhiljaa siitä tuli työ. Sitä varten hän perusti Studio S -yrityksen. Ensin hän kokeili yrittäjänsiipiään lähihoitajan ja perhepäivähoitajan työn ohessa, mutta reilut kolme vuotta sitten hän ryhtyi päätoimiseksi kuvaajaksi.

Aiemmin Sinkkosella oli studio Parolassa vanhassa tehdasrakennuksessa. Viime vuonna hän siirsi sen uuteen paikkaan Pälkäneentien varteen KH Puutarhakeskuksen naapuriin.

– Vaihdoin tilaa pahimpaan koronakevään aikaan. Puutarhakeskukseenkin tuli samoihin aikoihin uusi yrittäjä, ja pihapiirissä on nyt kivaa pöhinää, hän iloitsee.

Studiossa on asiakkaille tarjolla rekvisiittaa, kuten vaatteita, jos nämä haluaisivat lainata niitä kuviin.

– Lähetän kaikille infopaketin kuvaukseen valmistautumisesta. Yritän saada aikaan fiiliksen, jossa ei jäykistellä eikä tarvitse istua paikallaan. Rikon pönötyskaavaa, hän sanoo.

Oma asiakaskunta löytynyt

Sinkkosen studiokalenteri täyttyy 90-prosenttisesti lapsiperheiden kuvaamisista. Suosittuja ovat myös vastasyntyneiden kuvaukset. Lisäksi hän on saanut ikuistaa muun muassa vauvavatsoja ja pariskuntia sekä häitä ja hautajaisia.

– Yksi työn parhaista puolista on, että ihmiset ovat samalla aaltopituudella ja jakavat samat arvot kanssani. Kun ammattimaisuutta on tullut lisää, kuvien hinnat ovat totta kai muuttuneet, mutta on ollut hienoa huomata, että on löytynyt oma asiakaskunta. On vakkariperheitä, jotka palaavat studioon useamman kerran vuodessa. Se on kaikista parasta palautetta, kun asiakas tulee uudelleen.

Alanvaihto ei kaduta

Korona-aika ei ole kovin paljon vaikuttanut Sinkkosen työmäärään, vaikka hääjuhlia ei juuri olla pidettykään. Vihkimiskuvia ja hääpotretteja hän on kuitenkin saanut kuvata.

– Muuten asiakkaani ovat, luojan kiitos, uskaltaneet tulla kuvattavaksi studioon. Keväällä oli pieni pysähdys, mutta kesällä jo mentiin aika normaaliin tahtiin, hän kertoo.

Hämeenlinnan seudun lisäksi Sinkkonen on tehnyt keikkoja Lahteen, Tampereelle ja Helsingin seudulle. Muutaman vuoden kokemusten jälkeen hän on tyytyväinen siitä, että uskalsi lähteä uudelle uralle.

– Kannustan muitakin, jotka eivät nauti työstään, opiskelemaan tai vaihtamaan ammattia. Itselläni on mennyt tosi hyvin.