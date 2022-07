Samae Koskinen hellii hermojaan ja puutarhaansa Kalvolassa – Kiireistä keikkakesää viettävä artisti osti talon Hämeenlinnasta ja siihen on syynsä

Vähän liiankin kuuma päivä, uimareissu lasten kanssa, ruuanlaittoa perheelle, lasillinen valkoviiniä ja huomenna ei mitään tekemistä.

Siinä on Samae Koskisen resepti täydelliselle kesäpäivälle.

Pääkaupungissa asusteleva laulaja-lauluntekijä perheineen hankki kakkosasunnon Hämeenlinnan Kalvolasta ja nauttii nyt täysin rinnoin ensimmäisestä kesästään vanhasta talossa.

– Täällä asui ihminen, joka todella välitti pihastaan, ja tontilla kasvaa omenapuita, magnolioita ja muita kauniita kasveja. Hyötypuutarhakin löytyy. Vaimoni on se varsinainen puutarhuri, mutta minä tykkään todella paljon vehdata siinä mukana, Koskinen sanoo.

Pihahommat maistuvat

Riihimäeltä kotoisin oleva artisti on asunut aikuisiällään Tampereella ja Helsingissä, mutta kantahämäläinen maalaismaisema on tuttua kesistä Suontaan mummun luona Hattulassa.

– Nyt minulla on ensimmäistä kertaa koti maaseudulla ja nautin joka hetkestä. Olen aika sosiaalinen tyyppi, joten olen tutustunut kylän miehiin ja ollut vähän mukana talkoissakin.

Musiikkialan ammattilainen on itsekin hämmästynyt, kuinka hyvin hänelle maistuu fyysinen puuhastelu.

– Työni on vähän sellaista abstraktia haahuilua. Sen vastapainoksi on hienoa tehdä käsillä työtä, jonka lopputulos on selkeästi näkyvillä. Sitten on paljon helpompi palkita itsensä vaikka lämmittämällä sauna. Jopa juhannuksena teki mieli touhuta pihassa kaikenlaista, hän kertoo.

Kantahämäläinen sielu

Koskinen kertoo etsineensä vaimonsa kanssa talviasuttavaa maaseutukotia myös Helsingin ympäristöstä ja Päijät-Hämeestä, mutta sopivan paikan löydyttyä valinta oli ilmiselvä.

– Olen aina pitänyt itseäni kantahämäläisenä. Täkäläiset ovat lämmintä ja rauhallista väkeä, joiden unelmat ovat usein helpommin tavoitettavissa kuin vaikkapa turkulaisilla. Kantahämäläinen puhuu ja lesoilee vähemmän kuin keskiverto suomalainen, mutta kun on tutustuttu, niin juttua löytyy riittämiin, Koskinen kuvailee.

Hämeenlinna on myös artistille enemmän kuin tuttu. Hän sanoo tuntevansa kaupungin todella hyvin.

– Siellä keikoilla käydessäni koen aina olevani kotikentällä. Nuorena kannoin kaikki rahani Levyyn ja Kasettiin ja TV-Sävelestä ostin ensimmäisen kitarani.

Kotikenttä Rinkelinmäellä

Hämeenlinnan Pallokerhon jääkiekkojoukkuetta Koskinen on kannattanut aina. Hän muun muassa lauloi Maamme-laulun SM-liigan toisessa finaaliottelussa, kun mestaruuden voittanut Kerho kohtasi Kärpät Rinkelinmäellä keväällä 2019.

– Isä minut vei aikoinaan katsomaan HPK:n liigapelejä. Keväällä 2019 kuuntelin ratkaisumatsia radiosta ja pulssi hakkasi kahtasataa.

Lapsena hänen suosikkipelaajiaan olivat tuulennopea venäläishyökkääjä Igor Kuznetsov ja näyttävillä torjunnoillaan häikäissyt maalivahti Kari Rosenberg.

– HPK:ssa ja Rinkelinmäessä on jotakin tosi sympaattista. En oikein millään pääse fiiliksiin esimerkiksi Nokia Areenassa, kun vanhassa Hakametsässä oli paljon parempi tunnelma.

Soolona ympäri maata

Koronan kurimuksen jälkeen Koskinen sanoo nyt elävänsä kiireisintä keikkakesäänsä koskaan. Tällä viikolla hän huristelee viidelle keikalle Aavasaksasta Nauvoon.

– Soitan kesän keikat yksinäni, mutta 2. syyskuuta ilmestyy uusi albumi, jonka jälkeen lähden keikoille bändin kanssa.

Tulevan levynsä Koskinen tuotti itse, ja luvassa on tuttuun tapaan kaikkia lokerointeja uhmaavaa musiikkia.

– Albumi on orgaaninen, melko akustinen ja tietyllä tavalla läsnäoleva.

Popmaailman genret, valtavirrat ja aallonharjalle nousseet ilmiöt eivät ohjaa Koskisen tekemistä.

– En koskaan funtsaa tyyliasioita kovin tarkasti, vaan pyrin tekemään ajatonta musiikkia, hän pohtii.

– Hyvä musiikki on usein sellaista, että on vaikea sanoa, millä vuosikymmenellä se on tehty.

Karhukin on käynyt

Kalvolan talosta on tullut lyhyessä ajassa Koskiselle rakas ja tärkeä tukikohta.

– Kun on itse tehnyt remonttia, se luo paikkaan ihan toisenlaisen suhteen. Vaikka lapset ovatkin haastavassa iässä, näen tämän kuitenkin ennen kaikkea rauhan satamana.

Luonto on lähellä myös kaupunkikodissa Laajasalossa, mutta maaseudulla kasvun ja kukoistuksen kokee vielä paljon voimakkaammin. Ympäristö suorastaan tulvii havainnoitavaa ja uutta opittavaa.

– Karhu näkyi riistakamerassa tuossa 150 metrin päässä. Se on jo aikamoista, Koskinen tuumaa.

Musikantti kertoo olevansa myös intohimoinen ruuanlaittaja. Kasvissyöjä hän on ollut 17-vuotiaasta asti, mutta juustot ja kananmunat maistuvat.

– Hommasin New York Timesin Cooking-aplikaation, joka resepteineen on varsinainen aarreaitta, Koskinen kertoo.

– En oikeastaan tiedä mitään mukavampaa kuin kokata ja kattaa sitten jengille hyvät ruuat omenapuiden alle.

