Sana Mustosen lyriikat nousivat taas listojen kärkeen – Rahat ovat tiukassa, mutta onneksi kainalossa on kiva ukkeli

Parisen viikkoa sitten Suomen virallisen albumilistan ykkösenä komeili JP Leppäluodon Piilevää Pimeää.

Metalliyhtye Charonin laulajan ja Raskasta Joulua -kiertueilta tutun Leppäluodon suomenkielinen esikoislevy sisältää yhdeksän kappaletta, joista seitsemän on sanoittanut renkolainen Sana Mustonen .

– Ihmettelen, että mistä hän minut oikein löysi. Ehkä se liittyy jotenkin Sani Aartelaan , jonka entinen miesystävä soittaa Leppäluodon bändissä, Mustonen arvelee.

– Joka tapauksessa olin todella otettu, kun tuollainen muhkeasoundinen heviäijä otti yhteyttä. Ajattelin, että nyt pitää kerrasta syntyä sellaista jälkeä, että kolahtaa.

Näytön paikka

Leppäluoto lähetti Mustoselle tukun sävellyksiä ja antoi tekstien suhteen vapaat kädet. Sanoittaja kävi artistin kanssa puhelimessa pitkän keskustelun, joka antoi suuntaviivoja lauluille.

– Hän kertoi minulle kaikenlaista, isojakin juttuja. Minulle syntyi vaikutelma selviytyjästä, joka on tehnyt omat virheensä, ottanut niistä opiksi eikä ole koskaan menettänyt toivoaan, Mustonen kuvailee.

Leppäluodon tummanpuhuvat, melodiset rockballadit ovat jotain aivan muuta kuin minkä parissa tekstinikkari on aikaisemmin tottunut työskentelemään. Mustonen koki tehtävän henkilökohtaisesti tärkeänä haasteena ja näytön paikkana.

– Siellä on aika raadollisiakin kappaleita ja synkkää meininkiä, mutta myös jonkinlaista toivoa on mukana. Yritin astua toisen ihmisen kenkiin ja ilmeisesti onnistuin, kun kaikki tekstit menivät läpi. Se on aina sanoittajalle iso kunnianosoitus.

Surkuhupaisa tilanne

Rengon kylähulluksi ja takametsien Madonnaksi ristityn Mustosen värikästä elämää on saatu seurata Kaupunkiuutisten kolumneissa. Vauhtia pitävät yllä muun muassa kolme lasta ja lukuisat lemmikit.

Mustonen työskenteli kymmenen vuotta Warner Chappell -musiikkikustantamossa. Kun iskelmien myynti alkoi laskea, sanoittajalle näytettiin ovea.

Kaikeksi onneksi Mustonen sai Suomen kulttuurirahaston 12 000 euron apurahan kirjalliseen työskentelyyn.

Muuta tukea ei sitten ole tippunutkaan, sillä verottajalla ja muilla viranomaisilla on ollut suuria vaikeuksia ymmärtää, etteivät sanoituksista kertyneet Teosto-tulot päädykään itse tekijän tilille vaan kustantamolle.

– Tässä on ollut niin surkuhupaisia käänteitä, että tilanne on ruvennut jo naurattamaan, Mustonen sanoo.

– Sopimuksen loppuessa luovalla alalla toiminut ei niin vain pääsekään työttömäksi. Edessä on hirveä byrokratiaviidakko.

Rakkautta ilmassa

Mustonen on tosissaan miettinyt jonkun aivan muun ammatin hankkimista. Johonkin koulutukseen pitäisi hakeutua, mutta se ei onnistu niin kauan kun yhteiskunta ei hyväksy häntä tukien piiriin.

– Edelleenkin haluaisin elättää itseni kirjoittamalla ja olen toiveikas. Hyvin pienellä budjetilla tässä eletään, mutta nautin silti elämästä.

Viime lokakuusta rinnalla on kulkenut Panu Varjus .

– Elämään tuli porilainen rumpali, kiva ukkeli ja runopoika, jonka kanssa olimme juuri juhannuksena purjehtimassa, Mustonen kertoo.

– Välimatkahan meillä on haasteena. Ei se helppoa ole, kun haluaisin koko ajan olla hänen kainalossaan.