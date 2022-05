Sanni Reilin valittiin Tangomarkkinoiden semifinaaliin – Nähdäänkö laulaja ensi vuonna uudestaan Voice of Finlandissa?

Seinäjoen Tangomarkkinoilla heinäkuussa valitaan vuosittain Suomen tangokuninkaalliset. Laulajien karsinta käynnistyi keväällä ja mukaan ilmoittautuneista 247 laulajasta eteni yleisöäänestykseen ja tuomarien valittavaksi sata parasta.

Hämeenlinnalaislähtöinen Sanni Reilin pääsi yhtenä tuomarien suosikeista kahdeksan parhaan naislaulajan joukkoon 21. toukokuuta järjestettäviin semifinaaleihin Vantaalle.

Mikä sai sinut hakemaan mukaan kisaan?

– Tein päätöksen aika nopeasti Voicesta putoamisen jälkeen, kun tuotantoyhtiöstä annettiin lupa osallistua. Olen laulanut aika pitkään argentiinalaisia tangoja, jotka ovat olleet portteja näihin suomalaisiin.

– Tangot ovat hyvin haastavia laulettavia ja niissä yhdistyy paljon asioita, joita olen halunnut treenata, kuten rytmiikalla leikittelyä, monipuolisia harmonioita ja tietyllä tavalla teatraalinen esitystapa.

Sinulle valittiin semifinaaleihin tango Kylmä rakkaus. Mitä tuumaat siitä?

– Kappale on jonkun verran tuttu entuudestaan. Siinä on juuri sellaista ihanaa vanhanaikaista fiilistä, joka on lähellä sydäntäni.

Mihin asioihin aiot keskittyä semifinaaleissa?

– En ole ihan perinteinen tangolaulaja, eikä äänenikään ole se kaikkein tavanomaisin. Toivon sen olevan minulle eduksi, enkä aio yrittää muokata laulutyyliäni, jonka tausta on teatterimaailmassa.

– Tapanani on ollut pyrkiä laulaessa vahvasti sisältä lähtevään ilmaisuun ja toivon, että siellä lavalla syttyy oikeita tunteita, jotka välittyvät myös yleisölle.

Millainen kokemus Voice of Finland oli sinulle?

– Tämä oli ihan hullu hetki hakea ohjelmaan, koska olin voinut vuoden verran tosi huonosti. Minulla oli ollut ahdistavia kokemuksia erääseen mieheen liittyen, joten paineensietokyky ei ollut parhaimmillaan.

– Tuotantoyhtiö otti ihanasti tilanteen huomioon niin, että sain esimerkiksi laittaa korvamonitorit itse ilman vieraiden käsien kosketusta. Vaikean elämäntilanteen keskellä tunsin iloa siitä, että selvisin kunnialla ja pärjäsin niinkin hyvin. Nyt voin jo paljon paremmin.

Miksi valitsit valmentajiksi Sipe Santapukin ja Tony Wirtasen?

– Olin jo etukäteen sen päättänyt, jos he kääntävät tuolinsa. Ajattelin, että tämä kaksikko arvostaisi eniten outouttani, enkä ollut väärässä.

– He olivat aidosti kuin maansa myyneitä, kun en päässyt jatkoon. Kuulin jälkeenpäin, että he olivat sitä vielä pitkään kiroilleet.

Yllättikö sinut mikään asia tv-työssä?

– Päivien pituus. Kaksintaisteluvaiheessa olimme olleet kuvauksissa 12 tuntia, ennen kuin pääsimme itse esitykseen. Parillani Sonja Lindbergillä oli enemmän paineensietokykyä, ja itse lauloin päivällä treeneissä paljon paremmin.

Aiotko osallistua vielä Voice of Finlandiin?

– En ollut ehtinyt asiaa itse edes miettiä, kun Sonja alkoi minua heti yllyttää hakemaan uudestaan. Voi olla, että lähden kokeilemaan ja olen monessa asiassa paljon viisaampi.