Lapset toivoivat maailmanpyörää, mutta saavat parkour-radan - Kyläläisten ajanviettopaikka syntyy talkoilla Lepaalle

Lepaan koulun viereen tulevasta seikkailumetsästä halutaan kyläläisten yhteinen ajanvietto- ja puuhapaikka. Rakentamistyöt ovat pikkuhiljaa alkamassa.

Hankkeen onnistumiseen tarvitaan iso panos kyläläisten talkootyötä sen lisäksi, että se on saanut lähivirkistysalueen kunnostukseen ja kehittämiseen osoitettua rahoitusta Ely-keskukselta ja Hattulan kunnalta.

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelija Elsi Konttinen on tehnyt seikkailumetsästä suunnitelman opinnäytetyönään. Hän tarkastelee tutkimuksessaan kierrätetyn materiaalin käyttöä ja turvallisuutta välineissä, jotka rakennetaan koulun alueella talkootyöllä.

Suunnitelmaa varten Konttinen kysyi koulun oppilailta, mitä he toivoisivat unelmametsäänsä tulevan.

– Lapset halusivat kaikenlaista hampurilaisravintolasta maailmapyörään, mutta kiipeily, keppihevosjutut ja parkour toistuivat vastauksissa. Metsän keskivaiheille sopisikin parkour-esterata, turvallisuus huomioon ottaen, Konttinen sanoo.

Latoa ehostetaan

Alueella on luonnostaan metsäpuutarha, jossa on runsaasti eri puulajeja. Sopivaan kohtaan on tarkoitus rakentaa nuotiopaikka. Puiden siimeksessä, ammattikorkeakoulun omistamien maiden puolella on vanha lato, jota kaavaillaan erilaisiin tarkoituksiin kyläläisten omien ideoiden mukaan.

– Meillä on sopimus, että latoa voidaan fiksailla. Siellä on vanhaa tavaraa, kuten perinnetyökaluja. Ulamon Erkillä on paljon perinnetietoa, jota voitaisiin yhdistää niihin. On tärkeää, että seikkailumetsästä tulee kyläläisten näköinen, Hattulan liikuntapäällikkö Jari Salmela sanoo.

Jo tässä vaiheessa lato on herättänyt ajatuksia siitä, miten sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi kylän lasten toiminnoissa sadekatoksena, kerhotilana tai myöhemmin talkoovoimin vaikkapa pienenä kesäteatterina. Metsän kulkuväylistä ainakin osa tehdään esteettömiksi, jotta muun muassa ladolle pääsee hyvin rollaattorilla tai pyörätuolilla.

Ennen paikalla hypättiin pituutta

Lepaalla ikänsä asunut Erkki Ulamo on perehtynyt kotiseutunsa historiaan, joka juontaa aina 1400-luvulle asti. Hän lupaa olla mukana seikkailumetsän talkoissa.

– Lato on entisessä Tyrvännön pitäjässä Parolan kylässä. Sen nimi oli vielä 50-luvun lopulla Parolanhaan lato. Toivon, että paikan menneisyys eläisi edelleen ihmisten tietoisuudessa, hän sanoo.

Ulamo kävi Lepaan koulua 1940–50-luvulla, ja hän muistaa, miten seikkailumetsän kohdalla hypättiin pituutta ja korkeutta ja potkittiin palloa. Varsinainen urheilukenttä valmistui vuonna 1952 – talkoilla sekin.

Koulun nykyinen johtaja Tero Piirainen on innoissaan seikkailumetsän saamisesta oppilaitoksen lähelle.

– Oppilaat voisivat olla mukana tekemässä qr-koodiopasteita, joiden avulla kuka tahansa saisi kännykällä tietoa alueen historiasta ja kasveista, hän ehdottaa.