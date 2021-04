Firman juhlien jälkeen iski morkkis: seitsemän lapsen isä pani elämäntapansa remonttiin – "Olen joutunut aika tavalla selittelemään juomattomuuttani"

Kalle Väänänen on harrastanut liikuntaa koko ikänsä. Parin viime vuoden aikana kunto oli kuitenkin päässyt pahasti rapistumaan monestakin syystä.

– Vuonna 2019 tuli ero ja lapsivapaat viikonloput menivät hurlumheiksi. Koronakin sekoitti elämää ja työpaikalla olin siirtynyt putkiasentajasta työnjohtajaksi toimistopöydän taakse, Väänänen kertoo.

Terveempiin elämäntapoihin siirtyminen kävi monta kertaa mielessä, mutta aina päätös lykkääntyi.

”Kauhistuin peilikuvaani”

Viime heinäkuussa firman kesäjuhlien jälkeen tuli pysähtymisen paikka. Mitään dramaattista ei pippaloissa tapahtunut, mutta aamulla peilistä katsova näky ei miellyttänyt silmää.

– Ihan kauhistuin, kuinka huonoon kuntoon olen itseni päästänyt. Kun olen vähän ääripäiden ihminen, päätin siltä istumalta olla selvin päin vähintään vuoden loppuun ja varasin itselleni verkkovalmennuksen sekä salitreeniä että ruokavaliota varten.

Kun ryhtiliikettä oli kestänyt kahdeksan kuukautta, Iltalehti bongasi miehen ja teki jutun hänen muodonmuutoksestaan.

– Se olikin vähän mystinen juttu, että kuka heille vinkin antoi. Olen kyllä pitänyt asiasta somessa meteliä ihan painostuskeinoksi itselleni. Samalla olen ajatellut, että ehkäpä muutkin saisivat siitä elämäänsä potkua, Väänänen sanoo.

”Jaksaminen parantunut”

Väänäsellä on seitsemän lasta, joista viisi asuu hänen luonaan ja kaksi nuorinta vuoroviikoin.

Ryhtiliikkeen suurimmat vaikutukset näkyvät arjessa.

– Jaksaminen on parantunut huomattavasti ja juuri lasten takia sekä henkinen että fyysinen hyvinvointi ovat tässä jutussa tärkeässä osassa. Jossain vaiheessa huomasin, että pienempien perässä oli jo vähän vaikea pysyä, Väänänen tunnustaa.

Nyt mies kertoo nukkuvansa paremmin ja ajatus tuntuu kirkkaalta.

– Jos töissä tai kotona tulee joku pattitilanne, niin hermot eivät mene. Asioita pystyy nyt käsittelemään ihan eri tavalla.

Ennakoimalla Mäkkärireissut minimiin

Verkkovalmennusta Väänänen pitää aivan keskeisenä asiana onnistumisensa takana.

– Salitreeneissä olen aina noudattanut jotain ohjelmaa, koska homma menee muuten semmoiseksi palloilemiseksi. Minulle on tärkeää, että harjoittelu on johdonmukaista ja siinä on tietty jatkumo.

Ruokavaliossaan hän käyttää puhtaita raaka-aineita ja syö paljon kanaa, kalaa ja pastaa.

– Yleensä teen useamman päivän satseja kerrallaan valmiiksi, ettei tule edes kiusausta lähteä minnekään Mäkkärille.

Huumoriveikko edelleen, mutta ilman alkoholia

Tällä hetkellä Väänänen treenaa Akaassa, jossa kuntosali on auki. Lisäksi hän tekee pitkiä kävelylenkkejä ja pelaa rugbya, kun korona sen taas sallii. Liikunnasta hän aikoo nyt pitää kiinni, mutta suhdettaan alkoholiin hän vielä puntaroi.

– En pysty sanomaan, että pysyisin ikuisesti absolutistina. Ehkä saatan jossain juhlissa yhden tai kaksi ottaa. Toisaalta tulee välillä saunan lauteilla mietittyä, että viitsiikö sitä ottaa enää ollenkaan.

Jotkut vanhat kaverit ovat kummastelleet Väänäsen elämäntapojen muutosta.

– Olen joutunut aika tavalla selittelemään juomattomuuttani. On pitänyt vaan sanoa, että kyllä minä lähden jätkien kanssa reissuun edelleen oikein mielelläni ja olen sama huumoriveikko kuin aina ennenkin.