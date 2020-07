Shokkiero: Juha Tuhkasaaren ja Sibbe9:n tiet erkanivat – Kiinteistönomistaja vaikenee, mitä tapahtui

Juha Tuhkasaari kertoi Instagram-tilillään viikko sitten, että yökerho Sibbe9:n ja hänen tiensä erkanevat. Syyksi hän ilmoitti koronan tuomat haasteet.

– Ei nää elämänpolut aina helppoja ole, mutta leuka rinnassa ja selkä suorassa jatketaan tästäkin eteenpäin. Iso kiitos huikeille asiakkaille ja henksulle, Tuhkasaari kirjoittaa Instagramissa.

Mittava remontti viime kesänä

Tuhkasaari remontoi ravintolatiloja lattiasta kattoon viime kesänä, muttei kertonut, kuinka paljon investoi rahaa ravintolatoimintaan. Ovet aukesivat viime syyskuussa.

Sibbe 9:n ravintoloitsijana Tuhkasaari teki paluun Hämeenlinnan yöelämään. Alalta, erityisesti ravintoloiden ovilta, miehellä oli parinkymmenen vuoden kokemus. Juuri avaamisen kynnyksellä hän kertoi haaveilleensa omasta ravintolasta pitkään. Lue: Ovilta tuttu vahtimestari teki uuden aluevaltauksen ravintoloitsijana

Tuhkasaari ei vastannut maanantaina Kaupunkiuutisten puheluihin.

Ravintola on edelleen auki

Sibbe9 on edelleen auki. Kiinteistönomistaja ja lukuisia ravintoloita omistanut Tapio Kiuru ei ota mitään kantaa siihen, onko liiketoiminta nyt hänen vastuullaan vai jonkun muun. Viime syksynä Kiuru kertoi Hämeenlinnan Kaupunkiuutisille, että hän on ravintolan toiminnassa mukana ainoastaan vuokranantajana. Tuolloin hän myös arvioi, että paikka on paras yökerholle.

Kiurun nimissä on kuitenkin useita ravintolatoimintaa pyörittäviä yrityksiä.

Juha Tuhkasaari ei ole enää mukana ravintolatoiminnassa. Mitä tapahtui?

– Sitä pitää kysyä häneltä.

Hän ei vastaa puhelimeen, joten kysyn nyt asiaa sinulta. Vedätkö nyt ravintolatoimintaa?

– Jaa-a. Tiedä näistä.

Omistat kuitenkin liiketilan, joten varmasti tiedät, kuka ravintolatoimintaa nyt pyörittää.

– En osaa kyllä vastata tähän mitään, enkä ole halukas vastaamaan kysymyksiin.

Koronarajoitusten purkaminen on selvästi näkynyt kaupungilla. Sibbeenkin oli viikonloppuna tunnin jonot. Miltä se tuntuu?

– Toivottavasti kaikki ovat päässeet sisään, mutta en ole nyt innokas vastailemaan. Kyllä kaupungissa on muita ravintoloitsijoita, jotka mieluusti kertovat, miten alalla nyt menee. Kysy heiltä.

