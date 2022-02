Shorinji Kempo opettaa 600 erilaista tekniikkaa – Mutta mikä erottaa sen muista itsepuolustuslajeista?

Shorinji Kempo on itsepuolustuslaji, jonka tavoitteena on kehittää ihmistä sekä henkisesti että fyysisesti.

Mistä lajissa on kyse, Hämeenlinnan seuran vastuuvetäjä Teemu Kilpeläinen?

– Emme kilpaile perinteisessä mielessä muita vastaan, koska tavoitteena on yksilön kehittäminen. Lisäksi opetukseen kuuluu kiinteänä osana erilaiset filosofia-aiheet, joita käymme läpi harjoituksissa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Mikä lajissa on antoisinta?

– Omasta näkökulmastani antoisinta on oppia jatkuvasti uutta erilaisten ihmisten kanssa. Shorinji Kempon opetussuunnitelmassa on 600 erilaista tekniikkaa, joten oppiminen on koko iän kestävä prosessi.

Mikä erottaa sen muista itsepuolustuslajeista?

– Erityispiirteinä voisin mainita lajissa käytettävät kiinalaiseen lääketieteeseen (akupunktioon) liittyvät kipupisteet. Niiden hyödyntäminen mahdollistaa heikomman ja pienemmän henkilön tehokkaan puolustautumisen uhkaavissa tilanteissa.

Mistä asti Hämeenlinnassa on voinut treenata lajia?

– Vuodesta 1995 alkaen.

Kuinka paljon Hämeenlinnan seurassa on nyt jäseniä?

– Treeniringissä on tällä hetkellä 18 henkilöä. Harjoituksissamme vierailee silloin tällöin myös muiden seurojen jäseniä esimerkiksi Vantaalta, Helsingistä, Jyväskylästä ja Lahdesta.

Miten toimintaan pääsee mukaan?

– Aloitamme kevään alkeiskurssin heti, kun koronatilanne on helpottanut. Informoimme siitä seuramme nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Mitä aloittelijan pitää osata, että voi tulla treeneihin?

– Lajin aloittaminen vaatii ainoastaan positiivisen mielen ja halun oppia jotakin uutta.

Onko esimerkiksi jonkinlaisia kuntovaatimuksia?

– Laji sopii kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kohotamme fyysistä kuntoa nousujohteisesti. Jokainen voi harrastaa lajia oman kuntotasonsa mukaan. Harjoituksissamme on hikitakuu.