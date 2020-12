Showtekniikka Torvisen heput ovat Hämeenlinnan juhlavalojen takana – Viikonloppuna valaistaan kaikki kaupungin sankarihaudat

Hämeenlinna valaisee kaupunkilaisten toivekohteita. Showtekniikka Torviselle koronavuosi on ollut yllättävän armollinen.

Koronavuosi on ollut tapahtuma-alan yrityksille poikkeuksellinen.

– Meillä menee yllättävän hyvin siihen nähden, että yleisesti ala on aika huonossa tilanteessa. Striimaushommat ja etäkokoontumiset ovat työllistäneet meitä nyt, kun perinteisiä livetilaisuuksia ei juuri ole ollut, tapahtumatekniikasta vastaava Panu Koskinen Torvinen Showtekniikasta kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Oranssi oli kaupungin toive

Töitä on riittänyt myös kaupungin juhlavalaisuissa.

Torvinen Showtekniikan työntekijät rakensivat valaistusta Varikonniemeen rantareitin viereiselle metsäalueelle viime keskiviikkona. Valaistus tehtiin kolmella eri värillä.

– Väreistä oranssi oli kaupungin toive. Se on UN Women -kampanjan väri, jolla halutaan nostaa tunnetummaksi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sen lopettamista, ja se on myös kaupungin väri.

Juhlavalaisut toteutetaan kaupunkilaisten toiveiden pohjalta. Seuraavaksi valaisun saa Kauppakeskus Tuulosen Hanssin Jukka -hangaari ja pihalla esillä olevat hävittäjät. Ne valaistaan keskiviikkona ja torstaina.

Viikonvaihteessa juhlavalaistaan Hämeenlinnan kaikki sankarihaudat itsenäisyyspäivän kunniaksi.

Valot tuovat iloa pimeyteen

Torvinen Showtekniikka on maan suurimpia toimijoita ulkovalaistusten suhteen. Yritys on investoinut isoihin valaistuksiin ja ulkovalotekniikkaan. Se on osaltaan tuonut työtilaisuuksia.

– Koronavuotta on leimannut se, että tapahtumat ovat ulkona. Ihmisillä on selkeä jano nauttia elämyksistä. Kun keikkoja ei ole, koetamme Linnan Kehityksen ja kaupungin kanssa kehittää elämyksiä, joita voi nauttia turvallisesti.

Koskisen mukaan valaisujen puolesta vuosi on ollut jopa ennätyksellinen.

– Sibelius Fantasiassa hyppyrimäellä oli melkein 20 000 kävijää. Se antoi paljon iloa ihmisille ja avasi valoshown mahdollisuuksia.

Ulkotapahtumissa kaluston täytyy kestää vettä sekä pakkasta ja kaapelointien sekä sähkövetojen tulee olla turvallisia.

– Kun valaistaan isoja kohteita, kuten metsä, tulee ottaa huomioon, miten se voidaan toteuttaa järkevällä kalustomäärällä. Valaistus vaatii myös pimeyttä. Siksi niitä ei tehdä Suomessa kesäisin Keski-Euroopan tapaan.

Juhlavalaisut ovat osa Hämeenlinnan kaupunkimarkkinointia ja Torvinen Showtekniikka vastaa niiden toteutuksesta.

– Me tuomme oman panoksemme suunnitteluun ja osallistumme kustannuksiin siten, että keskimääräistä pienemmällä budjetilla teemme vähän hienompia kokonaisuuksia.

Viime vuoden tapaan myös tänä vuonna järjestetään valaisukilpailu, jonka voittajat julkistetaan ensi viikolla.

– Toteutamme kolme projektia: juhlavalaisut, Hämeen linnan valaisun sekä torin jään valaisun. Pyrimme siihen, että niissä on sekä showta että staattisia elementtejä.