Sikakatsomon johtohahmoa hiertää edelleen HPK Kannattajien päristely - Rummutus peittää alleen peliin kuuluvat heitot

Suomen mittakaavassa kuuluisa Hämeenlinnan Sikakatsomo luovutti perjantaina uuden pelipaitansa Vanhan Nallen seinälle. Perinteikäs kapakka toimii HPK:n virallisena etko- ja jatkokuppilana.

Miten Sikakatsomo voi koronan jälkimainingeissa, johtohahmo Jari Roitto?

– Kyllä me ihan hyvin voidaan, mutta porukka ikääntyy.

Montako jäsentä teillä on?

– Sikakatsomo ry:n jäseniä on 20.

Kuinka kauan olet itse ollut Sikakatsomossa eli C5-katsomossa?

– 40 vuotta ei enää riitä. Varmasti 45 vuotta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Miltä tuntui paluu hallille nyt, kun yleisöä saa taas ottaa kunnolla lehtereille?

– Olihan se upea fiilis päästä halliin. Koronan aikana katsoin pelit pääasiassa telkkarista. Pari peliä kävimme katsomassa pleksien takaa hallissa, kun korona jylläsi, mutta eihän se tunnelma ollut samanlainen.

Miten voi Rinkelinmäen fanikulttuuri?

– Se voi hyvin, mutta kyllä meitä edelleen hiertää se, että HPK Kannattajien katsomo on niin lähellä meitä. Rummutus vie valtavasti energiaa hallista. Rummutus on niin määräävä ja jättää kaiken alleen. Meidän on haastavampaa huutaa peliin ja hetkeen kuuluvia heittoja, kun aina on päällä joku Hämptonin pojat -huuto. Tämä on vain minun mielipiteeni.

Sikakatsomo lahjoitti kannattajapaidan nimikirjoituksilla varustettuna Vanhaan Nalleen vanhan paidan tilalle. Käytkö usein Nallessa ennen tai jälkeen pelin?

– Kyllä käyn. Yleensä ennen peliä kahvilla tai oluella. Pelin jälkeen on vähän haastavampaa, pitää lähteä usein kotiin.

Mitä uutta Sikakatsomon uudessa paidassa on?

– Se on ensimmäistä kertaa samanlainen kuin pelaajien paita. Ainoastaan mainostajat ovat erilaisia ja mainosten sijoittelu.

Anna veikkauksesi, miten Kerhon tällä kaudella käy?

– Porukka lupaa hyvää. Myös ennakkoarviot lupaavat hyvää. Veikkaan, että olemme runkosarjan jälkeen kuuden parhaan joukossa ja lähellä välieräpelejä.