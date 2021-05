Sini Anttila ja Marko Simi tutustuivat toisiinsa musiikin kautta – Duona keikkaileva pariskunta on alkanut tehdä omia kappaleita

Paikallinen Sini & Simi Duo tunnetaan herkistä, folk-henkisistä cover-tulkinnoistaan.

Duon jäsenet Sini Anttila ja Marko Simi tutustuivat Forssassa Timanttinen Joulushow -konsertin yhteydessä vuonna 2014.

– Olimme samoissa harjoituksissa, Sini soitti viulua ja minä kitaraa. Musiikkiharrastus yhdisti meidät, Marko Simi kertoo.

Nyt pariskunta on kihloissa ja asuu yhteisessä kodissa Hämeenlinnassa. Molemmat työskentelevät tällä hetkellä nuorten parissa, Anttila Ammattiopisto Tavastialla nuoriso-ohjaajana ja Simi Hämeenlinnan kaupungilla nuorisotyöntekijänä.

Viulun ja kitaran yhdistelmä

Kaksikko on keikkailut aktiivisesti vuodesta 2016, koronavuotta lukuun ottamatta. Duossa Simi soittaa kitaraa ja Anttila viulua. Molemmat myös laulavat.

– Meitä alettiin pyytää juhliin esiintymään, ja siitä se lähti.

Viulun, akustisen kitaran sekä tytön ja pojan yhdistelmä on saanut paljon kiitosta.

– Kun viulu on mukana, siitä tulee ihan oma juttunsa, Anttila sanoo.

Suomenkielistä poppia

Ohjelmistossa on suomalaisia pop- ja iskelmäbiisejä kevyestä musiikista rokkiin.

– Meillä on laaja skaala sen suhteen, mikä kiinnostaa, mutta suomenkielisistä kappaleista on helppo poimia ne, jotka sopivat viululle ja kitaralle, Anttila kertoo.

– Jokaiseen biisiin on löydettävä tulokulma, johon tuodaan jotain omaa, Simi Jatkaa.

Cover-biisien valinnassa etenkin sanoituksilla on merkitystä.

– Kyllä se jotenkin pitää pystyä allekirjoittamaan, mitä esittää. Meille on ominaista herkkyys. Toki joskus tulee toivekappaleita yli genrerajojen, mutta ne ovat rikastuttavia kokemuksia, Simi naurahtaa.

Laulukilpailu hieno kokemus

Marko Simi oli mukana vuoden 2016 The Voice of Finland -kisassa Olli Lindholmin joukkueessa. Hän ylsi knock out -vaiheeseen asti.

– Se reissu kasvatti esiintyjänä ja laulajana. Siinä oltiin isoilla lavoilla ja isojen yleisöjen edessä. Vasta jälkeenpäin ymmärsin, miten suuresta asiasta oli kysymys. En osannut edes jännittää, ajattelin vain, että hieno kokemus.

Julkisuus toi keikkoja, mutta Simille suurin anti oli päästä harjoittelemaan Lenni-Kalle Taipaleen sekä muiden eturivin muusikoiden kanssa.

– Ne olivat hienoja hetkiä.

Biisit syntyvät yhteistyönä

Nyt duo on alkanut julkaista myös omaa musiikkia. Joulukuussa näki päivänvalon ensisingle Joulurauhaa. Huhtikuun lopussa tuli ulos single Omillaan.

Biisejä on kertynyt pöytälaatikkoon jo vuodesta 2016.

– Tämäkin single kirjoitettiin silloin, se vain odotti oikeaa hetkeä, Anttila kertoo.

Kappaleita tehdessä ideoita pallotellaan puolin ja toisin.

– On jännä huomata, että musiikin kirjoittamisessa on kausia, jolloin biisejä syntyy ja vanhatkin loksahtelee paikoilleen. Toisinaan taas kirjoittaminen voi olla hyvin hankalaa, Simi pohtii.

”Tätä tehdään rakkaudesta lajiin”

Pariskunta on satsannut harrastukseensa rakentamalla kotistudion, jossa nyt koronavuonna on tuotettu runsaasti somesisältöä. Molemmilla on lisäksi omia sooloprojekteja.

Osaamista hyödynnetään myös nuorisotyössä.

– Olen pitänyt musiikkikerhoa nuokkarin puitteissa. Olemme myös suunnitelleet musiikkityöpajoja ja -workshoppeja nuorille, Simi kertoo.

Alan realiteetit ovat tiedossa.

– Musiikki on rakas harrastus, mutta olemme valmiit antamaan sille mahdollisuuden, Anttila tuumaa.

– Alalla on raakaa, mutta rakkaudesta lajiin, tätä ei lopeteta koskaan, Simi sanoo.