Sirpa Korhonen vaihtoi apteekkityöstä hyvinvoinnin edistämiseen – "Viimeisten kymmenen vuoden aikana stressi on lisääntynyt hälyttävästi"

Sirpa Korhosella on takanaan kolmenkymmenen vuoden työura farmaseuttina.

Kaksi vuotta sitten hän päätti jättää apteekkityöt toistaiseksi ja opiskella uuteen ammattiin hyvinvoinnin alalta.

Ajatus ihmisen kokonaisvaltaisesta hoidosta kypsyi mielessä pikkuhiljaa.

– Viimeisten kymmenen vuoden aikana stressi on lisääntynyt hälyttävästi ja yhä nuoremmat kärsivät ahdistuksesta, masennuksesta ja uniongelmista. Olen työssäni nähnyt, että kaikkea ei voi hoitaa pelkästään lääkkeillä, ja lisäksi tarvitaan myös muita terveyspalveluita ja eri hoitomuotoja, hämeenlinnalainen kertoo työpisteessään Lautsian kartanossa.

Oppia eri hoitomenetelmiin

Korhonen hakeutui opiskelemaan vyöhyketerapiaa Frantsilan koulutus- ja kurssikeskukseen Hämeenkyröön.

Siellä hän innostui Neurosonic-rentoutuspatjasta.

– Se on patja, jonka matalataajuinen värähtely rentouttaa mieltä ja kehoa. Tästä on saatu hyviä tuloksia muun muassa uniongelmissa ja stressin lievityksessä. Tuntemukset tulevat yleensä viiveellä ja oireiden lievittämiseen suositellaan sarjahoitoja.

Patjassa on erilaisia ohjelmia, kuten rentoutus, aktivointi, palautuminen ja ”tehonokoset”, joiden kesto vaihtelee 10 minuutista 41 minuuttiin.

– Värähtely vilkastuttaa aineenvaihduntaa ja patja soveltuu myös muun muassa laihdutukseen. Yhdistän patjan muihin hoitoihin. Esimerkiksi päähieronnasta ja tehonokosista on tullut hyvää palautetta erityisesti miehiltä.

Korhonen kiinnostui Frantsilassa myös Access Bars -energiarentoutushoidosta.

– Menetelmä on energiahoidoista ehkä vähiten tunnettu. Se on kevyt kosketusterapia, jossa käsitellään tiettyjä pään alueen pisteitä. Joulukuussa valmistuin myös sen kouluttajaksi. Suomessa on kouluttajia kymmenkunta ja hoitajia noin sata.

Työtä monipuolisesti ja monessa paikassa

Tällä hetkellä Korhonen tekee erilaisia hoitoja Hauholla Lautsian ja Wuolteen kartanoissa sekä Hämeenlinnassa.

– Teen muun muassa klassisia hierontoja ja vyöhyketerapiaa. Samaan aikaan patja värähtelee alla.

Lautsiassa sesonki alkaa maaliskuussa. Asiakkaita käy koko Suomen alueelta.

– Meillä on täällä hyvät tilat, joissa voimme järjestää ohjelmaa turvallisesti hygienia ja turvavälit huomioiden, Lautsian Kartano oy:n yrittäjä Taina Toivettula kertoo.

Korhonen hyödyntää työssään myös farmasian osaamistaan.

– Muun muassa Lautsiassa järjestetään tuettuja hyvinvointilomia, joihin osallistuu paljon ikäihmisiä. Pystyn tekemään lääkehoidon arviointeja sekä pidän luentoja stressinhallinnasta ja ravitsemuksesta.

Kommentti: Kokonaisvaltaista rentoutusta Pitihän sitä Neurosonic-patjaa kokeilla. Samalla kun makoilin patjalla, Sirpa Korhonen teki minulle perinteisen päähieronnan. Rentoutuspatja värähteli alla, muttei mitenkään epämiellyttävästi. Päädyimme jopa lisäämään tehoa. Etenkin pään alueen hieronta, joka oli paikoin napakkakin, tuli todella tarpeeseen. Olen sen verran eri hoitoja kokeillut, ettei tämä kokemus ollut lajissaan mitenkään ultimaattinen, mutta kokonaisuus oli rentouttava.