Yritysrypästä pyörittävä Sirpa Nurminen tykkää opiskella työn ohessa – "En ole ajatellut jäädä eläkkeelle"

Koko uran osaaminen on nyt koottuna yhteen. Näin hämeenlinnalainen Sirpa Nurminen kuvailee yritysrypästään, johon kuuluvat Isännöinti Nurminen Ky, Linnatili-tilitoimisto ja isännöintitoimiston apunimenä oleva Asuntovälitys Nurminen LKV.

Perheen tyttären Annukka Nurmisen sisustussuunnittelun aputoiminimi Aspera Design liittyy samaan kokonaisuuteen, mutta hän on nyt äitiyslomalla.

Aiemmilta vuosikymmeniltä Nurmisella on työkokemusta kiinteistönvälityksestä, hallinnollisista töistä lääninhallituksessa ja yritystoiminnasta.

– Lähdin opiskelemaan isännöintiä vuonna 2016. Samaan aikaan suoritin sekä taloushallinnon että isännöinnin ammattitutkinnon. Pohjakoulutuksena oli jo tradenomi AMK ja kiinteistönvälittäjä LKV, jotka antoivat hyvän pohjan uusille opinnoille. Kun valmistuin, perustin heti yrityksen. Ensimmäiset asiakkaani sain jo opiskeluaikana, hän kertoo.

Opiskelua koko elämä

”Oppia ikä kaikki” on hieman yli kuusikymppisellä Nurmisella elämässä johtoajatuksena.

– En ole ajatellut jäädä eläkkeelle. Äsken juuri keskustelin yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon suorittamisesta, se alkaa syyskuussa. Tykkään opiskella, vaikka läksyjen teko onkin rankkaa työn ohella, hän sanoo.

Samaa elinikäisen oppimisen tietä Nurmisen kanssa kulkevat muut hänen yrityksissään työtä tekevät.

Kirjanpitoa hoitava Kirsi Vehmas-Kurkela ja isännöintipuolella työskentelevä Sanna-Kaisa Loisa ovat vielä hetken harjoittelijoita mutta valmistuvat pian ja ovat jäämässä yritykseen töihin.

He molemmat ovat alanvaihtajia. Vehmas-Kurkela on aiemmalta ammatiltaan kosmetologi, Loisa on Keskon kasvatteja ja tehnyt töitä myymäläprojekteissa sekä yrittäjänä.

Kiinteistönvälittäjä Marja Jokinen on ollut jo jonkin aikaa eläkkeellä, mutta hän halusi pitkäaikaisen ystävänsä kanssa jatkaa työtä, josta hänellä on vahva, yli kymmenen vuoden kokemus. Hänellä on taustaa myös pankkipuolelta. Töitä hän on tehnyt koko ajan eläkkeelle jäätyäänkin.

Kaikki neljä ovat sitä mieltä, että ikä on lisäarvo ja kokemusta on viisasta arvostaa.

– Meillä on koossa hirveän hyvä jengi, he iloitsevat.

Tarjouspyyntöjä tulee taas

Viime vuosi ei ollut uusien isännöintikohteiden saamisessa koronan takia helppo, mutta nyt tarjouspyynnöt ovat jopa ruuhkautuneet.

– Asiakkaita on Hämeenlinnan ulkopuoleltakin, juuri tuli yksi taloyhtiö Lahdesta. Kaikki työt pystytään hoitamaan nykyään sähköisesti, sijainnilla ei ole siksi väliä. Tosin haluan urani loppuun asti tehdä töitä Hämeenlinnan keskustassa. Toimistossa voidaan pitää myös taloyhtiön kokouksia, Nurminen sanoo.

Taloyhtiöissä asuvia Nurminen kannustaa osallistumaan yhtiökokouksiin, koska niissä päätetään heidän omasta omaisuudestaan ja sen arvon säilyttämisestä.

– Kannattaa olla paikalla eikä pelätä hallituksenkaan jäsenyyttä, se ei ole sen ihmeempi pesti. Isännöitsijä aina neuvoo ja auttaa, jos hallitus ei tiedä jotain asiaa.

Aina tavoitettavissa

Omassa työssään Nurminen pitää vahvana periaatteena sitä, että hän on aina asiakkaidensa tavoitettavissa. Hän haluaa, että asukkaat ovat perillä siitä, missä heidän taloyhtiönsä milloinkin menee.

– Vastaan aina sähköposteihin ja puheluihin, ja numeroni on julkinen.

Myös Jokinen vakuuttaa vastaavansa heti yhteydenottoihin joko toimistosta tai kotoa.

– Kesämökin laiturillakin olen kauppoja tehnyt, hän hymyilee.

Kasvua kaikilla toimialoilla

Nurminen aloitti yritystensä pyörittämisen pienessä huoneessa Suomen kasarmilla, mutta sittemmin hän muutti isompaan toimitilaan, joka löytyi Kasarmikatu 7:stä.

– Kasvusuunta on menossa kaikilla toimialoilla. Haussa on nyt henkilö, jolla olisi edes vähän kokemusta kiinteistönvälityksestä ja innostuisi vaikka opiskelemaan KiATia, kiinteistönvälitysalan ammattitutkintoa.