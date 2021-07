Elokuvissa: Supersankarien voimat jylläävät toiminnantäyteisessä vakoojatrillerissä

Marvel Studiosin supersankaritrillerissä Black Widow Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) eli Black Widow saa vihdoin oman elokuvan. Avengers-sarjassa Black Widow sijoittuu tarinallisesti Captain America: Civil Warin jälkimaininkeihin ennen Avengers: Infinity Warin tapahtumia.

Black Widow kertoo ensin Natasha Romanoffin taustatarinan. Alussa on lapsuus, jossa hän elää idyllistä elämää Ohiossa, kunnes tulee lähtö. Vanhemmat ovat neuvostoliittolaisia vakoojia. Kun Natasha on jo omillaan, hänen on palattava pakopaikastaan Norjasta Budapestiin selvittämään menneisyyden asiat ja tuhottava Punainen huone. Tässä apuna on myös aikuiseksi kasvanut sisarpuoli Yelena (Florence Pugh). Kaiken takana on Draykon (Ray Winstone).

Muihin Marvel-elokuviin verrattuna Black Widow on enemmän vakoojatrilleri, välillä tulee mieleen Jason Bourne-elokuvat. Supersankarien voimat ovat kuitenkin pelissä mukana. Sisarpuolten henkilökemia pelaa, ja Florence Pugh on erinomainen. Lopussa juuri hän nouseekin jatkoa varten, sillä lopputekstien jälkeen on vielä kohtaus.