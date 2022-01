Sisu Hockeyn tavoitteena on tarjota eheä pelaajapolku kaikenikäisille – "Joukkueessa on mahtava ilmapiiri, eikä ketään ei jätetä ulkopuoliseksi"

Jääkiekko on Suomen seuratuin ja suosituin urheilulaji, joka sopii kaikille lajista kiinnostuneille. Sisu Hockey Hämeenlinna ry on hämeenlinnalainen jääkiekkoseura, jonka unelmana on tarjota eheä pelaajapolku kaiken ikäisille harrastajille.

Seurasta löytyy paikka sekä Jääkiekkoliiton sarjaotteluihin tähtääville pelaajille että niille, joille riittää mukava jääkiekkoharrastus kerran viikossa.

Vaikka Sisu Hockey Hämeenlinna ry:n juuret pohjautuvatkin Hauhon ulkojäille ja Hauhon Sisuun, on se rekisteröitynyt omaksi seurakseen jo vuonna 2014.

Tavoitteena joukkueet joka ikäluokkaan

Sisulla on tällä hetkellä joukkueita monessa ikäluokassa: U9, U10, U11, U14 ja U22.

Näiden lisäksi seura järjestää 4–10-vuotiaille kiekkokouluja, 5–9-luokkalaisille liikuntalukkareita ja uusimpana lisäyksenä on myös aikuisten kiekkokoulu.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Tulevaisuuden tavoitteena Sisulla on saada joukkue jokaiseen ikäluokkaan, sillä tällä hetkellä U14 ja U22 joukkueiden välillä on valtava aukko, joka pitäisi täyttää.

Matalan kynnyksen harrastus

Seuran missiona on tarjota matalan kynnyksen harrastus jokaiselle taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Yksi seuran isoimmista tavoitteista onkin pitää harrastuksesta koituvat kulut kohtuullisina.

Tämä mahdollistetaan sillä, ettei seuralla ole yhtään palkattua henkilökuntaa, vaan kaikki tehdään talkootyönä. Jotta harrastusmaksut voitaisiin pitää kurissa tulevaisuudessakin, on kotiväen panostus seuran toimintaan elintärkeää.

– Sisu Hockey Hämeenlinnan remmiin lähteminen oli erittäin helppoa, koska joukkueessa on mahtava ilmapiiri, eikä ketään jätetä ulkopuoliseksi, kertoo Sisun U22-joukkueen pelaaja Max Vokkolainen.

Vokkolaisen mielestä tärkeintä harrastejääkiekossa onkin se, että ”kaikilla on hyvä fiilis tulla joka kerta hallille”.

Vokkolainen kertoo joukkuevalinnan olleen hänelle helppo, sillä Sisussa jokainen saa harrastaa täysin omana itsenään ilman ylimääräisiä paineita, ja ryhmähenki on mahtava niin pelaajien kuin toimihenkilöidenkin välillä.

Sisu Hockey Hämeenlinna ry:n pelaajaksi voi ilmoittautua osoitteessa sisuhockey.fi.

Jutun ovat kirjoittaneet Hamkin toisen vuoden liiketalouden opiskelijat Aleksanteri Loukojärvi, Henna Tuominen, Arttu Pekkola, Ville Ali-Rekola ja Jesse Kurjenmaa osana markkinoinnin profiloivia opintojaan.