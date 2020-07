Soitinrakentaja Simo Vainionpää haluaa antaa luovuudelle tilaa – "Kokeileminen on tässä se juttu, tykkään tehdä erilaista"

Kun Simo Vainionpää näki Les Paul -tyyppisen kitaran piirustukset Helsingissä puuseppäkurssilla 2008, ei mikään muu vaihtoehto enää kiinnostanut. Kurssin opettajan mielestä kitara oli teknisesti liian vaikea ensimmäiseksi työksi. Vainionpää ei antanut periksi.

– Homma lähti oivalluksesta, että kitarankin voi rakentaa itse omin käsin. Olen aina rakastanut soittamista ja rokkia, ja ajattelin, ettei ole mitään menetettävää, jos kokeilen.

Itsetehty soundi kiehtoo

Pari vuotta sitten Hämeenlinnaan muuttanut Vainionpää tekee sekä kitaroita että bassoja. Kiinnostus soitinrakentamiseen kumpuaa vuosien musiikkiharrastuksesta. Ensimmäisen oman kitaran hän hankki jo 11-vuotiaana.

– Myöhemmin tajusin, että basso tuntuu enemmän omalta soittimelta, sillä tykkään rytmisestä, pehmeästä soitosta.

Pöytälaatikkoon on kertynyt myös omia biisejä. Miehen toiveissa on päästä työstämään kappaleita studiossa.

– Oman kappaleen soittaminen itsetehdyillä soittimilla kiehtoo. Ideana on rakentaa kappaleen soundi soittimia myöten.

Ääni aina arvoitus

Kitaranrakentamisessa koukuttaa se, että täydellisyyttä ei ikinä saavuteta.

– Aina löytyy jokin uusi haaste. Koskaan ei etukäteen tiedä, että onnistuuko, mutta kun on kokenut onnistumisia, niin tietää, että tekeminen kannattaa.

Soittimen valmistuminen on aina omanlaisensa juhlahetki.

– Rakentaessa ei voi tietää, miten se soi. Kun soitinta vihdoin pääsee soittamaan, on se kuin vauva, joka päästää ensimmäiset äänensä.

Rick Kelly esikuvana

Vainionpää on reilun vuosikymmenen aikana valmistanut useita kymmeniä kitaroita, viimeisimmän helsinkiläis-hämeenlinnalaisen Dol-bändin solistille Eero Kaasiselle . Kyseisen kitaran soundia voi kuulla yhtyeen tuoreelta My Juliet -sinkulta sekä bändin myöhemmin syksyllä ilmestyvältä ep:ltä.

– Useimmat tilaukset ovat olleet kaveridiilejä. Suhtaudun tähän vakavasti, mutta pidän tätä kuitenkin harrastuksena.

Vainionpää ei halua lukita itseään mihinkään tiettyyn lokeroon, mutta haaveissa siintää kuitenkin oman malliston luominen.

– Minulle luovuus on erilaista, me (soitinrakentajat) olemme erilaisia, eikä kaikkien tarvitse pyrkiä maailman kuuluisimmaksi, mutta siihen pitää pyrkiä, että rakentaa mahdollisimman hyvin soivan soittimen, joka on vielä kaunis ja helppo käsitellä. Kokeileminen on tässä se juttu, tykkään tehdä erilaista, hän kiteyttää filosofiaansa.

Yhdeksi esikuvakseen soitinrakentaja mainitsee amerikkalaisen Rick Kellyn , joka tekee soittimia New Yorkin vanhojen rakennusten purkujätteistä.

– Ihailen hänen tapaansa tehdä. Hän säilyttää soittimissa jäljet ja oksankohdat, ja niiden sointi on ihan uskomaton ja ihmiset tykkäävät.

Aulanko teki vaikutuksen

Alun perin lappeenrantalaislähtöinen Vainionpää päätyi Hämeenlinnaan Ikaalisista, jossa hän opiskeli soitinrakennusta.

– Ihastuin Aulankoon, kun kävin opiskeluaikana täällä sukuloimassa. Siellä on jotain uskomattoman hoitavaa. Se rauha, mikä Aulangolla on, sain siitä positiivista energiaa.

Vainionpää harkitsi myös muuttoa Tampereelle, mutta lopulta Hämeenlinna vei voiton.

– Täällä tahti ei ole niin nopeaa, ja se on mielestäni positiivista.

Työtilat haussa

Tällä hetkellä Vainionpää työstää soittimia kaupungin puutyöverstaalla sekä kotinsa työhuoneessa. Hän etsii parhaillaan työtiloja soitinrakentamista varten. Vainionpää opiskelee myös pintakäsittelyä Ammattiopisto Tavastiassa.

– Pitää olla varma omasta jutusta. Jos haluaisin rakentaa soittimia kokoaikaisesti, pitäisi markkinoida enemmän ja ottaa riskejä, mutta siinä on se vaara, että menee into tehdä.

Alusta asti Vainionpäällä on ollut myös ajatuksena, että soittimissa täytyy olla ekologisesti kestävä, myrkytön pintakäsittely. Kaikkein mieluiten hän tekisi akustisia kitaroita, joissa ääni pitää luoda itse käsin tekemällä.

– Jos saisin tehdä niitä ammatikseni, se olisi aika hieno juttu.