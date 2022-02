Somessa väitellään raivokkaasti, saako hiihtoladuilla kävellä vai ei – Nyt Hämeenlinnan ulkoliikuntamestari kertoo, mitä laki sanoo

Kaupunkilainen kirjoitti tammikuun lopulla Facebookin Hämeenlinna-ryhmään kommentin, jossa hän moitiskeli hiihtoladuilla tallustelevia ihmisiä. Postaus on poikinut valtavan viestien vyöryn.

Jotkut arvelevat, että ulkoilijat luulevat perinteisten latujen sivussa olevan luistelualueen olevan kävelijöitä varten. Useat kirjoittajat uskovat, että laduilla kävely on laissa kielletty.

Tunteet kuumina

Sanan säilä heiluu kommenteissa puolelta toiselle. Kirjoituksissa nostetaan esille muun muassa se, että jos hiihtäjille saadaan ladut kuntoon edes lyhyeksi ajaksi, miksei kävelyä voi silloin harrastaa muualla.

Toiset ovat kuitenkin sitä mieltä, että ulkoilureitit eivät voi kuulua pelkästään hiihtäjille eikä ihmisiä voi pakottaa kulkemaan umpihangessa.

Nykypäivän tyyliin keskustelu luisuu välillä asiattomuuksiin ja henkilökohtaisuuksiin. Laduilla kävelystä valittaneita kehotetaan muun muassa hakemaan kaupasta sipsiä ja kaljaa tai suksimaan v–uun.

Kimurantti juttu

Laki sanoo asiasta yhtä sun toista, mutta ei yksiselitteisesti kiellä kävelyä yleiseen käyttöön kunnostetuilla laduilla. Lakiin nojaten ladun rikkominen on kuitenkin kiellettyä.

Koirien ulkoiluttamisen yleisillä laduilla kieltää järjestyslaki. Koirille sallitut ladut on erikseen osoitettu merkeillä.

– Maastohiihtoladut kuuluvat kuluttajaturvallisuuslakiin, joka edellyttää, että ladut pysyvät turvallisella tasolla. Niiden kunnosta vastaa ylläpitäjä, ulkoliikuntamestari Tomi Nurmi Hämeenlinnan kaupungilta kertoo.

Jotkut kunnat ovat tähän pykälään vedoten tulkinneet lakia ja esimerkiksi Tampereen kaupunki on kieltänyt kävelyn laduillaan turvallisuuden takaamiseksi.

Luistelualue on latu

Rikoslaki kieltää vaaran tai haitan aiheuttamisen sekä vahingonteon eli esimerkiksi ladun pilaamisen niin, ettei sillä voi hiihtää. Monet eivät miellä luistelualuetta laduksi lainkaan, joten ladulla kävelyyn liittyy myös tietämättömyyttä.

– Latujen vieressä kävelyä ei ole kielletty, mutta latujen rikkominen kävelemällä niiden päällä on kiellettyä, Nurmi tähdentää.

Sellaisia latuja, jotka eivät ole yleisessä käytössä, rajoitukset eivät koske.

Kävelyreittiä mietitty

Hämeenlinnassa yleisten latujen varsilla on Latuetiketti-kylttejä, joissa muun muassa sanotaan: älä kävele ladulla.

– Latuetiketit eivät ole lakitekstiä, vaan Suomen Ladun ohjeistuksia siitä, miten kaikki mahtuvat harrastamaan ja kuinka latujen käyttö toimii sujuvasti, Nurmi sanoo.

Kaupunki saa Nurmen mukaan talvisin jonkin verran palautteita, joissa valitetaan laduilla kävelystä.

– Välillä tulee viestejä, niin kuin joka asiasta, mutta enemmän nokkapokkaa taitaa olla siellä somessa.

Kävelijöille tarkoitettua valaistua luontoreittiä ei Hämeenlinnassa talvisin ole.

– Sellaista on kyllä mietitty, mutta kustannukset olisivat aika suuret ja rahaa on vähän. Metsissä on paljon käveltyjä polkuja, mutta valojahan niillä ei ole.