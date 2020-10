Sosiaalipalvelujen neuvonta siirtyy Kelaan – Erityisesti toimeentulotuen asiakkaiden asioiden hoito tehostuu

Maanantaista lähtien Hämeenlinnan kaupungin sosiaalipalvelujen neuvonta löytyy Kelan tiloista Rauhankatu 1:stä.

Muutos alkaa kokeiluna, mutta siitä toivotaan pysyvää ratkaisua. Sosiaaliohjaaja on paikalla päivittäin.

– Kokeilu on lähtenyt liikkeelle asiakkaiden tarpeista. Jatkossa sosiaaliohjaaja ja Kelan palveluasiantuntijat voivat toimia tiiviissä yhteistyössä, eikä asiakkaan tarvitse enää toimia sanansaattajana heidän välillään. Asiat ovat joskus mutkikkaita ja termit vaikeita, joten näin ehkäistään myös väärinkäsitysten mahdollisuutta, Kelan Kanta-Hämeen ryhmäpäällikkö Elina Rautio sanoo.

Nopeasti auttamaan

Kelalla ja sosiaalitoimella on paljon yhteisiä asiakkaita. Usein heidän tilanteensa vaatii toimijoiden tiivistä yhteistyötä.

Samassa paikassa työskentelevät ohjaajat ja asiantuntijat oppivat myös ymmärtämään paremmin toistensa työsarkaa, mikä helpottaa asiakkaiden asioiden hoitoa.

– Toimeentulotuen myötä sosiaalipuolen ohjaus Kelassa on lisääntynyt, joten on hyvä toimia saman katon alla. Jos asiakkaalla on esimerkiksi vuokrarästejä, tulot ovat vähentyneet tai elämässä on joku kriisitilanne, pystymme nopeasti tarttumaan asiaan ja auttamaan, Rautio kertoo.

Ruuhkaa ei ole

Pitkään jatkunut koronatilanne ei ole aiheuttanut ryntäystä Kelan luukuille ainakaan Hämeenlinnassa.

– Mitään räjähdysmäistä kasvua toimeentulotukien puolella ei ole tapahtunut. Mitään ruuhkia ei ole ja käsittelyajat ovat pysyneet lakisääteisissä rajoissa eli alle seitsemässä päivässä. Kiireelliset päätökset on pystytty tekemään viimeistään seuraavana päivänä, Rautio toteaa.

Koronan takia asiakkaita kuitenkin suositellaan käyttämään puhelinpalvelua.

– Vastausaika on puhelinpalvelussa lyhentynyt huikeasti, sillä sinne on lisätty resursseja tosi paljon.

Joulujuhla tulossa

Sosiaalitoimi, Kela ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakonia ovat pitkään tehneet aktiivista yhteistyötä Hämeenlinnassa.

– Meillä on säännöllisesti palavereita ja kehittämispäiviä, joissa pohdimme yhteisten asiakkaidemme polkuja ja sitä, miten heidän asioitaan voidaan hoitaa sujuvammin ja tehokkaammin.

Yhteistyö näkyy myös tapahtumissa, joista viimeisin oli Hämeenlinnassa järjestetty Asunnottomien yö.

– Tällä hetkellä suunnitellaan vähävaraisten joulujuhlaa. Haluamme tulla ihmisten lähelle ja tarjota tälläkin tavalla auttavaa kättä.