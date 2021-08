Sotahevoset saapuvat ensimmäistä kertaa Linnanpuistoon – Kaikki Keskiaikafestivaalien ulkomaalaiset esiintyjät on tuplarokotettu

Hämeen keskiaikatapahtumat Oy järjestää Hämeen keskiaikafestivaalin koronasta huolimatta 20.–22. elokuuta.

Tarjolla on perinteiseen tapaan hevosturnajaiset, musiikkia, taisteluita, lastenohjelmaa ja Linnanpuistoon levittäytyvä markkinatori.

Musiikkitarjonta tavernapihalla käynnistyy jo keskiviikko- ja torstai-iltoina.

Tämän vuoden uutuutena Linnanpuistosta löytyy sotahevosleiri. Rohan Tallien ja Historiallisen ratsastuksen seuran toteuttamaan leiriin osallistuu runsaat 20 ratsua.

Peitsiturnajaiset sotahevosleirissä

Sotahevosleirissä harjoitellaan historiallisen ratsastuksen eri lajeja ja yleisöllä on mahdollisuus seurata harjoituksia. Lisäksi järjestetään peitsiturnajaiset.

– Olemme järjestäneet Turun linnan pihalla turnajaiskisoja, joissa yhtenä lajina on peitsiturnajaiset. Päätimme toteuttaa peitsiturnajaiset myös Hämeenlinnassa. Kyseessä on oikea kilpailu, Rohan Tallien Jaakko Nuotio kertoo.

Peitsiturnajaiset käydään Linnanpuistossa sotahevosleirin kentällä kello 14–15 lauantaina ja sunnuntaina.

Linnan pihalla nähdään perjantai- ja lauantai-illan hämärtyessä myös Rohan Tallien vauhdikas tuliturnajaisshow.

Uutuutena näyttely

Linnan pihalla käydään myös Tavastia Armigerin isännöimä buhurtin SM-liigaottelu.

– Uutta on myös hyvinkääläisen antiikkikeräilijän ja -kauppiaan Peter Mustosen Kings and Guards -näyttely, festivaalijohtaja Ville Ketonen kertoo.

Ketonen luonnehtii näyttelyä aarreaitaksi; esillä on yli 100 viikinki- ja keskiajan esinettä aseista käyttöesineisiin.

– Mustosen kokoelmissa on museotasoista tavaraa. Hän on lainannut esineitään muun muassa Vapriikin Ritarit-näyttelyyn, Ketonen lisää.

– Keskiaikaisinta tapahtumassa ovat ehkä Mustosen esineet, keskiaikaharrastajien leiri Linnanniemessä, hevosturnajaiset ja tunnelma. Hämeen Keskiaikafestivaali tarjoaa elämyksellisen aikamatkan menneisyyteen, pakomatkan nykyajan korona-ankeudesta, hän pohtii.

Tavoite 24 000 kävijää

Korona varjostaa keskiaikafestivaalin järjestelyjä, mutta Ketonen vakuuttaa, että tapahtuman koronaturvallisuudesta huolehditaan viranomaisten antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

– Sisäänkäyntejä on tänä vuonna vain yksi, mutta tavernapihaa ja esiintymisalueita on laajennettu ja väljennetty. Kaikki ulkomaalaiset esiintyjät on tuplarokotettu, Ketonen vakuuttaa.

Keskiaikafestareille matkaa muun muassa Corvus Corax Saksasta, Pipers of Transylvania Romaniasta ja ukrainalainen Spiritual Seasons.

Tapahtuman kävijätavoite on asetettu korkealle.

– Kävijätavoitteemme on 24 000, mutta olemme valmiita ottamaan tapahtumaan enemmänkin ihmisiä.