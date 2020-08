Speedy Gonzales rokkaa sata lasissa ja pilke silmässä – Vanhojen kavereiden jytäorkesteri nauttii kotikaupungissaan vankasta suosiosta

Papukaija Pubin edustalla Aulangontiellä oli viime lauantaina pitkä jono, eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet sisään.

Tilanne ei ole epätavallinen, kun Spede Pasasen elokuvahahmolta nimensä napannut yhtye esiintyy Hämeenlinnassa.

– Meillä on erityisesti Ojoisilla vankka tukiryhmä, joka on ottanut meidät omakseen. Keikoille on aina ollut kysyntää, vaikka emme juurikaan markkinoi itseämme mitenkään, yhtyeen laulaja Harri ”Oikka” Ojanperä sanoo.

Ronskisti lavalla

Bändin juuret ovat kaukana 1970-luvulla ja Ojanperän, Timo Mannin ja Harri ”Kössi” Göösin ystävyydessä. Kahdella jälkimmäisellä oli noihin aikoihin muun muassa Roadrunners-niminen yhtye, mutta vuosien varrella erilaisia kokoonpanoja synnytettiin oikeastaan aina kun niitä tarvittiin.

– Aika tavalla samalla kaveriporukalla tehtiin erilaisia parodioita ja esiinnyttiin Hämeenlinnan bileissä ja tapahtumissa. Alkuaikoina lavashow oli pääosassa ja jossain vaiheessa se meni sitten kunnolla överiksi, Ojanperä tunnustaa.

Pöytäkompilla mukaan

Speedy Gonzales vakiintui yhtyeen nimeksi vuosituhannen vaihteen jälkeen. Kvartetin uusin jäsen on Tomi Kalliosaari , joka siirtyi rumpujen taakse vuonna 2009. Hänellä on taustaa myös tanssimuusikkona.

– Olin aina halunnut mukaan tähän bändiin ja kerran oltiin samaan aikaan Birgerissä. Jätkät alkoi laulaa ja minä hakkasin pöytään komppia ja rumpusooloja koko illan. Sillä tavalla pääsin mukaan, Kalliosaari muistelee.

Tonttuakatemian rehtori

Yhtyeen ohjelmistossa on meneviä rokkibiisejä 1970-luvulta lähtien ja suuressa osassa kappaleista on omat suomennokset, joista on vastannut basisti Timo Mann.

– Ne eivät ole suoria käännöksiä, mutta aina olen yrittänyt saada teksteihin mukaan myös alkuperäisen biisin tunnelmaa ja henkeä.

Nykyään Helsingissä asuva Mann on freelance-näyttelijä, joka on tullut suurelle yleisölle tutuksi Ylen joulukalenterin Tonttuakatemian rehtorina.

– Speedy on hyvää vastapainoa omalle duunille, kun lavalla voidaan päästellä ylimääräiset höyryt pihalle, hän tuumaa.

Ränttätäntän kuninkaat

Soittajien oma määritelmä musiikilleen on jytärokki. Settilistalta löytyy Ramonesia ja Clashia, mutta myös kotimaisia suuruuksia, kuten Baddingia, Jussi Raittista ja Tuomari Nurmiota .

– Tärkeimmät bändit ovat kuitenkin Status Quo, Dr. Feelgood, ZZ Top ja Hurriganes. Olemme varmaan ainoa bändi, joka vetää Hurriganesia suomeksi, kitaraa soittava Harri Göös arvelee.

– Olemme yrittäneet luoda myös oman soundin, joten jokainen biisi on speedytetty.

Viitisen vuotta sitten yhtye äänitti Sound Supremen studiossa kahdeksan kappaleen cd:n, jota on käytetty lähinnä yhtyeen tuoteselosteena keikkajärjestäjille.

Lätkäkansan bändi

Speedy Gonzales on tuttu myös jääkiekkoväen pikkujoulujen ja tapahtumien hoviorkesterina. Ojanperä pelasi HPK:n edustusjoukkueessa vuosina 1979-1988.

– Kiekko ja rokki sopivat hyvin yhteen ja keikkoja on tullut sitä kautta. Olimme 2006 soittamassa torin mestaruusjuhlissa ja MM-kultajuhlissa 2011. HPK:n jälkipeleissä olemme mukana neljä kertaa kauden aikana.

Jäynää ja kemiaa

Bändin jäsenten pitkä ystävyys tuo esiintymisiin mausteensa. Soittajilla on oma kemiansa ja huumorinsa, joka elää hetkessä. Välispiikeistä ei puutu tilannekomiikkaa ja joskus joku yleisöstäkin pääsee ”roustauksen” kohteeksi.

– Lavalla nauramme toisillemme ja jäyniäkin tehdään. Kerran kun Lapintien Pete oli mukana koskettimissa, hän joutui soittamaan koko keikan joulukuusen takana, Göös kertoo.

Kalliosaaren mielestä energinen lavaesiintyminen on iso ja tärkeä osa Speedy Gonzalesin pakettia.

– En tiedä, mikä on tämän bändin syvin olemus, mutta minulle se on hyvää sielunhoitoa.