Kotouttamiseen voi osallistua koko kylä – Esimerkiksi pallopelit yhdistävät, vaikkei yhteistä kieltä vielä olisikaan

Ukrainan sodan seurauksena on Hämeenlinnaan tullut useita satoja suojelun tarpeessa olevia ja lukumäärä kasvaa. Osa heistä palaa takaisin jossain vaiheessa, osa jää tänne ja elämä jatkuu.

Tulijoissa on paljon lapsia ja nuoria, joten suomalaisen koulujärjestelmän toimivuutta ja ketteryyttä testataan myös meillä Hämeenlinnassa. Monet alle kouluikäiset ovatkin jo päässeet päiväkotien pihoille kirmailemaan ja kouluikäiset aloittaneet suomen kielen opettelun peruskoulussa ja toisella asteella.

Traumat voivat varjostaa pitkään

Myös vuonna 2015 tuli Suomeen paljon nuoria hakemaan turvaa, osa heistä Hämeenlinnaan. Omassa työssäni olen kohdannut heistä monia.

Osa heistä on päässyt elämässä hyvin eteenpäin, suomen kielen oppimisessa on tehty paljon työtä, saatu kavereita, ammatin opiskelu on loppusuoralla ja työelämä häämöttämässä. He kantavat oman vastuunsa Suomeen kotoutumisesta ja niin sen kuulukin olla.

Valitettavasti osalla asiat eivät ole näin hyvällä mallilla. Eläminen nuorena sodan keskellä ja traumaattiset kokemukset pakomatkalta voivat varjostaa pitkään ja vaikeuttavat keskittymistä opintoihin ja elämässä eteenpäin menoa.

Järkkynyt mieli tarvitsee tukea

Tähän meidän tulee varautua myös joidenkin ukrainalaisten lasten ja nuorten kohdalla. Kun mieli on järkkynyt, tarvitaan paljon kaikenlaista tukea ja huolenpitoa, jotta elämä taas kantaa, pakenee sitten mistä päin maailmaa tahansa.

Tärkeää on nyt päästä mahdollisimman nopeasti elämään ihan tavallista normaalia arkea, käymään koulua, harrastamaan ja ystävystymään suomalaisten kanssa.

Toivottavasti mahdollisimman moni näistä tulijoista pääsisi osallistumaan myös harrastustoimintaan koulupäivän jälkeen, mainion Hämeenlinnan harrastamisen mallin mukaisesti.

Harrastukset nimittäin hitsaavat lapsia ja nuoria yhteen. Pallopelit yhdistävät, vaikka yhteistä kieltä ei vielä ole.

Jatketaan yhdessä kopin ottamista

Hämeenlinna on sopivan kokoinen paikkakunta, jossa on toimivat verkostot. Paljon on jo tehty, jatketaan yhdessä kopin ottamista – niin viranomaiset, yhdistykset, seurat, uskonnolliset yhteisöt, oppilaitokset, yritykset, naapurusto, kuin minä ja sinä.

Vanhaa suomalaista sanontaa mukaellen: koko kylä kotouttaa.