Mielipide: Suomea ei ole nostettu vain metsällä

Timo Kaunisto, kirjoituksesi keskiviikkona 12. elokuuta oli otsikoitu ”Metsäreformi loi suomalaisen sivistyksen”. Kirjoituksesi piti vain osin paikkansa.

Ei tätä kaunista ja kalliilla hinnalla vapaana pidettyä Suomea ole yksistään metsällä ja sen teollisuudella nostettu monessa asiassa edelläkävijöiden eturintamaan.

Metsä ja metsäteollisuus olivat alkusysäys, mutta tunnut joko vahingossa tai tarkoituksellisesti unohtaneen, että tämän maan varsinainen ja nopea kehitys alkoi sotakorvausteollisuudesta.

Silloin luotiin raskaan metalliteollisuuden ja konepajateollisuuden sekä laivanrakennusteollisuuden varsinainen pohja, ja sillä pohjalla me olemme yhdessä metsäteollisuuden kanssa luoneet sen hyvinvointiyhteiskunnan, josta tänä päivänä kovin usein tuntuu olevan vain kultareunainen muisto jäljellä.

Miksi siis hehkutat vain yhtä ainutta ammattikuntaa, kun siihen ovat niin monet muutkin osallistuneet ja antaneet panoksensa?

Kirjoitit myös: ”Populistinen perunakellariin vetäytyminen omaa nationalistista paremmuutta hokemaan ei ole varsinainen kehityksen moottori.”

Mikäli tarkoitit tällä maataloutta, olet oikeassa. En muista aikaa, jolloin maataloudelle ei olisi jaettu joka vuosi rahaa milloin mihinkin syihin vedoten.

Eikö juuri se ole sitä ”populistista perunakellariin vetäytymistä”, kun vuodesta toiseen puolustetaan vain yhden ammatinharjoittajien etujen vankkumatonta suojaamista.

Mikäli taasen viittaat tiettyyn puolueeseen (ps.), niin olet aika ulkona todellisuudesta. Eivät he ole poteroissaan, vaan he edustavat kaikkia ammattialoja, duunarista tohtoriin, pätkätyötä tekevästä ylimmäksi lainlaatijaksi.

Tiedossa on, että keskustan kannatus on mitä on, mutta ei sitä suuttumusta ja kiukkuaan tarvitse silti muiden syyksi yrittää laittaa.

Kirjoitit myös: ”Metsärahoilla syntyivät ensin keskikoulut, oppikoulut ja lukiot, sittemmin maakuntien korkeakoulut ja yliopistot.”

Jälleen annat tietoisesti sellaisen kuvan, että vain metsäteollisuus sai tämän aikaiseksi. Se ei pidä kokonaisuudessaan paikkaansa, sillä olihan jo olemassa ”kisällikoulutusta” sekä muiden alojen yllä pitämiä kouluja, joilla ei ollut mitään tekemistä metsäteollisuuden kanssa.

En tiedä, oletko tarkoituksellisesti valinnut vain ja ainoastaan korkeakoulutaustaisten ihmisten suosimisen, mutta se on kuultanut jo aiemminkin kirjoituksistasi läpi.

Tiedoksesi, ei ole vain kirjaviisauden sivistystä, on myös sydämen sivistystä ja juuri se on tänä päivänä kovin monelta kadoksissa.

Matti J. Hakala

Hämeenlinna

Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa (12.8.) palstalla Paikallista porinaa kirjoittanut ”talonpoika ja tohtoriopiskelija Kaurialasta” Timo Kaunisto on keskustan valtuutettu Hämeenlinnassa ja entinen kansanedustaja.