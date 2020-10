Suomenkasarmin uumenista löytyy valtava Leninin rintakuva – Massiivinen pysti herättää monenlaisia tunteita

Patsas on muisto Aku Louhimiehen Tuntemattoman sotilaan kuvauksista.

Kommunistijohtajan kookas hahmo on hätkähdyttävä näky ja näyttäisi kohta murskaavan allaan olevan vaatekaapin. Kirpputorilla oleva patsas on kuitenkin hyvin kevyt, sillä se on tehty styroksista.

– Leninin rintakuva on elokuvalavaste vuoden 2017 Tuntemattomasta sotilaasta. Sitä käytettiin Suomenlinnassa Petroskoin valtauksen ulkokohtauksista, Petri Virtanen Suomenkasarmin aarteista kertoo.

Elokuvan Petroskoi-jakson sisäotoksia kuvattiin Suomenkasarmilla ja niiden myötä Lenin päätyi Hämeenlinnaan.

– Täällä tehtiin tusinan verran kohtauksia sekä elokuvaa että tv-versiota varten. Kuvausten jälkeen tuotantoyhtiö vuokrasi muutamia tiloja, kuten elokuvassa nähdyn Veeruskan huoneen, erilaisia tavaroita varten. Loppujen lopuksi Lenin yksinkertaisesti unohdettiin tänne.

Kiistanalainen hahmo

Rintakuva on ollut Virtasen hallussa pari vuotta, mutta vasta kuukausi sitten hän nosti sen esille. Pysti irrottaa kommentin tai ainakin hämmästyneen ilmeen jokaiselta kävijältä, joka ovesta sisään astuu.

– Jotkut ovat huvikseen kyselleet Leninin hintaa, mutta eihän tuollaista kukaan todellisuudessa tarvitse, kun ei sitä voi mihinkään uloskaan laittaa, Virtanen tuumaa.

Kiistanalainen historiallinen hahmo herättää myös tyrmistystä.

– Eräs vanhempi herrasmies oikein suutahti, että miten tuollainen patsas voi olla tällaisessa paikassa. Hän kyllä rauhoittui sitten heti, kun kerroin miten se oli tänne päätynyt.

Ampujien kasarmissa

Suomenkasarmin aarteet avattiin heinäkuussa 2016 kasarmin rakennuksessa numero 11, joka on valmistunut vuonna 1883. Kookas puutalo toimi aikoinaan Hämeenlinnan tarkk’ampujapataljoonan miehistökasarmina.

Virtanen oli vaimonsa kanssa pitänyt aikaisemmin kirpputoria Saarioisten kiinteistössä, joka sai purkutuomion. Kiinteistökehittäjä Petri Yrjö-Koskinen oli heillä asiakkaana ja kertoi, että uudet tilat saattaisivat löytyä Suomenkasarmilta.

– Meillä ei ollut mitään selkeätä suunnitelmaa, mutta saimme pian mukaan samanhenkisiä myyjiä. Ihmiset ja asiakkaat ovat tehneet tästä paikasta tällaisen. Jotakin antiikkiliikkeen ja kirpputorin väliltä, on joku tätä kuvaillut, Virtanen sanoo.

Vintage-valtakuntaa

Valtaosa kirpputorin asiakkaista tulee muista kaupungeista, kuten Helsingistä, Tampereelta ja Lahdesta.

– Moottoritie on meidän juttu, ja tänne poikkeaminen on helppoa. Sosiaalisella medialla on iso merkitys ja meillä on Facebookissa lähes 4500 seuraajaa.

Suomenkasarmin aarteita ovat kaivelleet myös tv;stä tutut Vintage-valtakunnan Mike Kairenius ja Tomppa Kekäläinen .

– Olen tuntenut molemmat pitkään ja he ovat käyneet täällä useita kertoja.

Henkareista lankoihin

Virtasen mukaan kirppiksen asiakkaita kiinnostavat erityisesti suomalaiset designhuonekalut ja -valaisimet.

– Ihmisille on nykyään tärkeätä, että he tietävät, mitä ovat ostamassa ja kuka tuotteen on suunnitellut.

Kauppansa tekevät myös vanhat peltikyltit ja -purkit. Menekkiä voi olla hyvin yllättävilläkin tuotteilla.

– Vintagesta on tullut elämäntapa, joka vaikuttaa pukeutumiseen ja kodin sisustukseen. Jollekin on esimerkiksi tärkeää, että naulakossa on aivan tietynlaiset henkarit, Virtanen kertoo.

– Oma lukunsa ovat sitten käsityöihmiset. Jos joskus löytyy laatikollinen vanhoja lankoja, niin ne menevät kuin kuumille kiville.