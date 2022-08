Suunnistuksen SM-viestit nostaa hämeenlinnalaisseuran isosti kartalle – Kalvolassa juostava joukkuekisa on yksi lajin päätapahtumista Suomessa

Hämeenlinnan Suunnistajat järjestää suunnistuksen SM-viestikilpailun Hämeenlinnan Kalvolan Taulamaan maastossa sunnuntaina 11. syyskuuta.

Suomenmestaruuskisat keräävät yleensä suuren osanottajamäärän, ja Kalvolaan odotetaankin 1700 suunnistajaa.

– SM-viesti on tosi iso savotta, jota on valmisteltu jo kaksi vuotta. Onneksi meillä on seurassa vankkaa kokemusta, sillä olemme järjestäneet kansallisia kisoja vuosittain, kilpailunjohtaja Sirkka Jaakkola Hämeenlinnan Suunnistajista kertoo.

Järjestelyjen parissa työskentelee noin sata talkoolaista. Tapahtumalla on seuralle suuri merkitys niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

– Osoitamme sekä itsellemme ja suunnistusyhteisölle, että meillä on osaamista ja uskallusta toteuttaa tämän kokoluokan kisoja. Saamme näkyvyyttä ja näytämme myös tukijoillemme, että seuraa kannattaa tukea. Lisäksi jos kisat onnistuvat oikein hyvin, saamme tuloja, joiden myötä omilla nuorillamme on paremmat mahdollisuudet kilpailla, Jaakkola sanoo.

6,6 neliökilometrin alueen on kartoittanut kokenut konkari Esko Savonen. Ratamestarina toimii Tapani Koskela.

Kisamaastoon liittyy nostalgiaa, koska syyskuussa tulee kuluneeksi tasan 35 vuotta siitä, kun edellisen kerran osittain samassa maastossa Kalvolassa kisailtiin SM-viestimitaleista.

– Maaston tulee olla sekä vaikea että monipuolinen. Halusimme hyvää hämäläistä maastoa, jossa on erilaisia kohteita. Alueen täytyy pystyä tarjoamaan haastetta nuorille koville menijöille, mutta samalla soveltua myös iäkkäämmille kilpailijoille.

Isossa tapahtumassa on ongelmana myös parkkipaikkojen rajallisuus, joten järjestäjän toivovat, että kisapaikalle tulisi autoja mahdollisimman vähän.

Kilpailusarjoja on 16–80 -vuotiaille. Kisa on kaikissa sarjoissa kolmiosuuksinen.

Kilpailukeskuksena toimii Pirttikankaan ampumarata. Sinne järjestetään kilpailurakennelmien lisäksi erilaisia palveluita.

– Meillä on ollut valtavan hyvä yhteistyö rataa ja rakennuksia hallinnoivan Kalvolan metsästysseuran kanssa. Tapahtumaan tarvitaan myös monenlaisia tarvikkeita, joiden kanssa meitä ovat auttaneet Maa- ja kotitalousseurat sekä monet alueen yrittäjät, Jaakkola kiittelee.

Viaplay lähettää koko viestin ajan tv- lähetystä, mikä vaatii maasto- sekä juoksukamerat ja selostukset maalialueella.

Reaaliaikainen viestin kulku väliaikoineen on seurattavissa järjestäjän kilpailusivuston kautta.

– SM-viesti on yksi Viestiliigan seitsemästä osakilpailusta ja samalla yksi kauden päätapahtumusta. Kilpailu arvostetaan hyvin korkealle suunnistajien keskuudessa.

Kilpailunjohtaja tunnustautuu itse ahkeraksi kuntosuunnistajaksi, mutta hänellä on myös kokemusta kilpailemisesta. Syyskuussa hän on paljon vartijana, kun suunnistuskansan katseet kohdistuvat Kalvolaan.

– Minulla on opettajatausta, joten tällaisen organisointivastuun ottaminen ei pelota.