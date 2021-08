Suursnautseri-Viljolta on kielletty onnettomuuden takia kaikki fyysiset lajit – Ratkaisu energisen koiran aktivoimiseen löytyi uudesta suosikkilajista

Viisivuotias suursnautseri nuuhkii häntä tanassa auton kylkeä. Sivusta seuraaja voi melkein kuulla, kuinka karvaisessa pääkopassa raksuttaa: ”Tässä haisee ihminen, ihminen… mutta mikä se tämä on…”

Koira jähmettyy, ja sen kuono osoittaa auton rengasta. Se löysi laventelille tuoksuvan kalustehuopatarran, jonka renkolainen koirankouluttaja Tiia-Maria Kesti on sinne piilottanut.

Kyseessä on 5-vuotiaan Viljon ja sen omistajan Susanna Passilan yhteiset nosework-treenit.

Tippa hydrolaattia

– Noseworkissa eli nosessa koira etsii kolmea eri hydrolaattituoksua, jotka ovat eukalyptus, laventeli ja laakerinlehti neljästä eri etsintämuodosta: ajoneuvosta, sisä- ja ulkoetsinnässä ja laatikoista, Kesti kertoo.

Ulkoetsinnässä haju on jossain elementissä, ei esimerkiksi suoraan maassa. Sisäetsinnässä tilat muistuttavat huoneita ja huoneissa olevia asioita. Ajoneuvossa hajukätkö on aina ulkopuolella.

Hajutippa tiputetaan esimerkiksi pieneen palaan sideharsoa tai kalustehuopaa. Kätkönä voi olla myös pieni metallirasia, jossa on yksi tai useampi reikä. Koiran on pystyttävä erottamaan hydrolaattihaju ihmisen hajusta.

Koiran on ohjaajan tunnistettavalla tavalla ilmaistava löytönsä. Se ei saa manipuloida kätköä esimerkiksi nuolemalla, puremalla tai raapimalla sitä.

Ensimmäiset kokeet pidetty

Nosework tuli Suomeen noin kuusi vuotta sitten ja parin viime vuoden aikana sen suosio lähti kiitoon. Kesti oli noin viisi vuotta sitten Kanta-Hämeen ensimmäisiä noseworkin kouluttajia.

Lajista tuli virallinen Suomen Kennelliiton alainen kilpailumuoto vuonna 2020, tosin korona sotki koejärjestelyt.

– Ensimmäiset kokeet Suomessa on nyt pidetty ja esimerkiksi Janakkalan koirakerho järjestää ensimmäiset viralliset kokeensa 4. syyskuuta.

Lajin suosioon lienee vaikuttanut se, että nose sopii aivan kaikille koirille iästä ja rodusta riippumatta. Tai on oikeastaan yksi asia, jota Kestin mukaan lajissa tarvitaan: toimiva nenä.

Kokeisiin voivat osallistua myös sekarotuiset ja niin sanotut keltaisen nauhan koirat eli arat ja ”tilaa vaativat” koirat. Koetta suorittaa kerrallaan vain yksi koirakko ilman yleisöä.

– Luulen, että ihmiset ovat alkaneet enemmän miettiä, mitä koira tarvitsee ja miten lemmikistä voi pitää huolta, Kesti arvelee yhdeksi lajin suosion syyksi.

Antaa aroille koirille rohkeutta

Nosework kehitettiin Yhdysvalloissa vuonna 2008 lisäämään rescuekoirien itseluottamusta. Kestilläkin on ollut koulutettavanaan arkoja koiria, jotka ovat rohkaistuneet lajin avulla.

– On ollut ääniarkoja, häiriöherkkiä, alusta-arkoja sekä ihmisiä ja vieraita paikkoja kohtaan arkoja koiria, jotka ovat alkaneet avautumaan. Siitä on ollut kokonaisvaltaista hyötyä myös arkeen.

Kesti korostaa, että on hyvin yksilökohtaista, miten nopeasti tulokset näkyvät ja kehitys riippuu myös omistajan aktiivisuudesta.

Koira kuin koira väsyy

Viljo on jo niin haka nenätyöskentelijä, että se on ilmoitettu ensimmäiseen kokeeseen. Se on malliesimerkki siitä, millaisille koirille nenätyöskentely myös sopii.

Koira on omistajansa mukaan energiavaroiltaan kuin ruutitynnyri. Ikävä kyllä se on myös 2-vuotiaana nivelsiteensä metsälenkillä katkaissut ikuinen toipilas, jolta kaikki fyysiset lajit ovat kielletty.

Nosework on keino tyhjentää ruutitynnyrin painetta, sillä haistelu on koiralle varsin väsyttävää puuhaa.

– Tässä koirat pääsevät purkamaan energiaansa lajityypillisesti. Vaikka ei haluaisi osallistua kokeisiin, on tämä hyvä tapa aktivoida koiraa ja saada sen pää väsytettyä, Kesti sanoo.

Viljon omistaja Susanna Passila tuo Viljon suorituspaikalle seuraa-käskyn alla, sillä muuten se sinkoilisi innoissaan hihnassa sinne tänne.

Se odottaa suorituskäskyä malttamattomana vinkuen. Kun tehtävä alkaa, olemus muuttuu täysin. Koira keskittyy kirsusta hännän päähän ja juuri nyt voi kuvitella kuulevansa aivojumpasta syntyvän raksutuksen.

Voi harrastaa myös itsekseen

Noin puolet Kestin koulutettavista harrastaa lajia vain aktivointimielessä, ja puolet tähtää kokeisiin.

Noseworkia on helppo harrastaa itsekseen koiran kanssa, mutta Kesti suosittelee osallistumaan lajin peruskurssille.

– Lajissa on asioita, jotka voivat jäädä oman tulkinnan varaan, kun katselee netin opetusvideoita. Ohjaaja voi tahattomasti opettaa koiralleen asioita, jotka vaikuttavat etsintään.

Ohjaaja saattaa esimerkiksi kehon tahattomilla eleillä antaa vihjeitä koiraille kätkön sijainnista. On myös hyvä, ettei ohjaaja itsekään tiedä kätkön sijaintia.

Lajista kiinnostuneiden kannattaa Kestin mukaan kääntyä yksityisten koirakoulujen ja koirayhdistysten kuten Hämeenlinnan kennelkerhon tai Janakkalan koirakerhon puoleen. Hänen omat kurssinsa ovat jo täynnä ja hän pystyy tarjoamaan enää yksityistunteja.