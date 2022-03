Suussa räjähtävä boba-tee on iso hitti maailmalla – 19-vuotias Leea Tuomisaari avasi uudenlaisen kahvilan Hämeenlinnan keskustaan

Hämeenlinnalainen Leea Tuomisaari havaitsi vuosi sitten suussa räjähtävän, hedelmäisen boba-teen olevan iso hitti maailmalla.

– Aina kun menin sosiaaliseen mediaan, siellä puhuttiin bobasta. Aloin miettiä, miksei sitä saa Suomessa mistään muualta kuin Helsingistä.

19-vuotias Tuomisaari työskenteli tuohon aikaan erään kahvilan tarjoilijana ja sosiaalisen median managerina, ja esitti ideoitaan ensin työnantajalleen.

– Tämä yritys ei kuitenkaan ollut kovin kasvuhakuinen. Koska minulla oli tosi paljon muitakin ideoita, joita halusin toteuttaa, päätin lähteä itse yrittämään.

Näin syntyi Boba Plugi, joka toimi aluksi vain etänä netin välityksellä. Tuomisaari aloitti viime vuoden lopussa yhteistyön ruoankuljetuspalvelu Foodoran kanssa niin sanottuna cloud-kahvilana, joka vaatii huomattavasti pienempiä alkuinvestointeja kuin perinteiset ravintolat ja kahvilat.

– Se oli minulle turvallisin tapa lähteä liikkeelle. Käytin kotikeittiötäni liiketilana, josta Foodoran kuljettajat hakivat tuotteet. Nyttemmin mukana on myös Wolt, Tuomisaari kertoo.

Itämaisia herkkuja

Boba-tee on Taiwanista kotoisin oleva tee- tai maitopohjainen juoma.

– Maitojuomissa on pohjalla sokerisiirapissa keitettyjä tapioka-kuulia, jotka muistuttavat tekstuuriltaan vähän nallekarkkia. Teepohjaisissa juomissa on puolestaan popping bobaa, joka ikään kuin räjähtää suussa. Niitä löytyy eri makuisina, meillä on esimerkiksi mangoa, kirsikkaa, mansikkaa ja omenaa, Tuomisaari kertoo.

Lisäksi valikoimassa ovat mochi-jäätelöt, jotka ovat japanilaisia riisileivonnaisia jäätelöversioina.

– Mochi-taikinasta tulee kiva tekstuuri jäätelöpallon ympärille. Ihmiset ovat aivan rakastuneita näihin.

Hänen mukaansa tuotteista on tykätty niin paljon, että nuori yrittäjä on valmis seuraavaan askeleeseen.

Aprillipäivänä 1. huhtikuuta hän avaa kahvilansa ovet ihan fyysisesti Sibeliuskadulla. Torin laidalla sijaitseva kahvila palvelee asiakkaita kaikkina muina päivinä paitsi maanantaisin.

Nuoresta jo vauhtiin

Lammilta kotoisin oleva Tuomisaari kertoo olleensa jo pienestä pitäen yrittäjähenkinen.

– Olen etsinyt 13-vuotiaasta asti tapoja hankkia rahaa itse. Tilasin esimerkiksi tuotteita eBaysta ja myin niitä katteella koulukavereilleni. Olen myös tuunannut huonekaluja myyntiin ja jossain vaiheessa tein kynsiä, hän luettelee.

Tuomisaari kannustaa kokeilemaan rohkeasti siipiään.

– Toivon antavani inspiraatiota muille nuorille naisille, että hekin pystyvät kunnianhimoisesti yrittämään.