Mielipide: Syntyikö Sibelius kadulle vai taloon? – Nykyinen sijainti on lähes häpeä Hämeenlinnalle

Jean Sibelius todellakin syntyi talossa, jota nimitetään hänen syntymäkodikseen. Museoviraston asiantuntijoitten mukaisesti entistetyssä sisutuksessa on jäljellä jopa huone, jossa hän on syntynyt.

Joka tapauksessa hän aikakirjojen mukaan vietti syntymäkodissaan vain kaksi vuotta, minkä jälkeen vanhemmat muuttivat lähelle nykyistä Sibeliuksenpuistoa, jossa Janne vietti taaperoikävuotensa. Ja mikäs sen kadun nimi silloin olikaan? Entä oliko Hallituskatukaan silloin Hallituskatu, kun Sibelius siellä syntyi? Ei ollut. Sen nimi oli Residenssikatu.

Tämä osoittaa vain miten katujen nimet aikojen saatossa ovat muuttuneet, ja miten vanhat nimet jäävät helposti unohduksiin.

Viittäkymppiä nuoremmille tuskin merkitsee mitään, missä katuosoitteessa Sibelius sattui syntymään.

Ei se kadunpätkä, jossa talo sattui seisomaan, ole mitään pyhää maata, johon ei voi koskea, tai sillä seisonutta taloa muuttaa muualle.

Talo on se, jolla on merkitystä, ja sillä on merkitystä, että Sibelius sattui syntymään juuri Hämeenlinnassa.

Syntymäkoti arvoiselleen paikalle

Sibeliuksella tulee aina olemaan suuri merkitys Hämeenlinnalle. Asian tunnetuksi tekemiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä valtakunnassa. Siksi hänelle rakennettiin oma kaunis puisto nimeltään Sibeliuksenpuisto.

Sinne hänelle pystytettiin patsas, jossa hän esiintyy nuorena miehenä ja jo tunnettuna säveltäjänä. Siellä puiston penkitkin soivat hänen musiikkiaan ympäri vuoden.

Eikö Sibeliuksen syntymäkodinkin pitäisi sijaita arvoisellaan paikalla ilmavasti ja edustavasti muiden vanhojen arvorakennusten läheisyydessä?

Sinne ulkokuntalaisetkin osaisivat tulla jopa ilman karttaa. Nykyinen sijainti onkin lähes häpeä Hämeenlinnalle, kun talo on väkisin jäänyt vangiksi liiketalojen varjoihin.

Kun Sibeliuksen syntymäkoti siirretään arvoiselleen paikalle Sibeliuksenpuistoon, liikekeskustan kehittely saa uutta vauhtia, ja liiketalojen suunnittelu helpottuu. Sen ei pitäisi estää sitä, että liikekeskustasta tehdään mahdollisimman ihmisläheinen ja viihtyisä. Muutama puu, jopa pikku puistokin sinne mahtuisi.

Pirkko Pelkonen

Hämeenlinna