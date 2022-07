Tähän ei moni teini pysty: Hämeenlinnalainen Mirella Sulander kiekkoili tiensä 14-vuotiaana naisten maajoukkueeseen – kisaa parhaillaan Espanjassa

14-vuotias Mirella Sulander on pelannut jääkiekkoa niin pitkään kuin jaksaa muistaa, noin 5-vuotiaasta asti. Muutaman viime vuoden aikana rinnalle kesälajiksi on noussut rullakiekko.

Sulander on siinä jopa niin hyvä, että hänet pyydettiin mukaan naisten maajoukkueeseen. Nuori hämeenlinnalainen on jo matkustanut Espanjaan, jossa hän osallistuu tällä viikolla rullakiekon EM-turnaukseen Valladolidissa.

Hänen lisäkseen joukkueessa on mukana toinenkin alaikäinen pelaaja, muut ovat aikuisia.

Sulanderin mukaan Espanjassa on vastassa kovia naisjoukkueita. Hänen omat fiiliksensä ovat odottavaiset.

– Vähän jännittääkin, kun kyseessä on ensimmäiset naisten kisat. Mutta tosi kiva on saada EM-kokemusta ja nähdä, millaista on isoissa kilpailuissa, Sulander kertoo.

Pelituntuma on eri kuin jäällä

Rullakiekko on Suomessa vähän vieraampi laji, mutta Euroopassa sitä pelataan enemmän.

Rullakiekkoa pelataan jääkiekkokaukalossa, jonka kenttä on päällystetty kuitenkin jään sijaan kovan muovimaton tyyppisellä päällysteellä.

Varusteet, kuten esimerkiksi maila, ja säännöt ovat pitkälti samanlaiset kuin jääkiekossa, mutta pelaajan kannalta pelituntuma on erilainen.

– Käännökset pitää ottaa varovaisemmin, koska ne ovat rullaluistimilla huomattavasti vaikeammat kuin tavallisilla luistimilla. Terät uppoavat jäähän, mutta rullat eivät, joten pito on rullilla huomattavasti huonompi, Sulander kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Äiti Heidi Sulander kertoo, että pieni tyttö löysi jääkiekon aikanaan naapurinsa kautta.

– Naapurin lapsi pelasi jääkiekkoa, ja Mirella halusi mukaan. Siitä tulee nyt syksyllä kymmenen vuotta.

Vuosien varrella hän on pelannut sekä HPK:n tyttöjen että poikien joukkueessa. Viime aikoina hän on ollut mukana poikien 07-joukkueessa.

– Se, että mukana on tyttö, on aika harvinaista enää tässä C-poikien tasolla, äiti toteaa.

Sentterin eli keskushyökkääjän paikalla pelaava Mirella Sulander kertoo, että joukkuekaverit ovat suhtautuneet häneen hyvin.

– Positiivisesti on otettu aina vastaan, vaikka välillä olenkin ollut joukkueen ainoa tyttö.

Tulevalla kaudella HPK:ssa ei ole enää hänelle poikajoukkuetta tarjolla. Sulander siirtyykin syksyllä harjoittelemaan Riihimäen seudulle HyRin poikajoukkueeseen. Lisäksi häntä on pyydelty Mestiksen naisjoukkueisiin.

Neuvottelut ovat vielä hieman auki, mutta todennäköisesti hän pelaa poikajoukkueen lisäksi joko Pelicansin tai HPK:n naisten joukkueessa.

Treenit neljä kertaa viikossa

Mirella Sulander pääsi jo viime vuonna Suomen maajoukkueen eli Leijonien Pohjola-leirille, ja hän osallistuu samalle jääkiekkoleirille myös tämän vuoden elokuussa.

Talvikaudella treenejä on noin neljä kertaa viikossa ja pelit siihen päälle. Lisäksi Sulander osallistui viime vuonna noin 7­–8 jääkiekkoleirille.

Päämäärätietoinen nuori nainen aikoo pyrkiä Nummen yhtenäiskoulun yhdeksännen luokan jälkeen ensi vuonna urheilulukioon.

Tavoitteissa siintää myös urheilu-ura.

– Jos ei ihan päätoimisena urheilijana, niin liikunnan parissa kuitenkin. Pelaaminen SM-liigassa kiinnostaa kyllä.