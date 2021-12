Taidekasarmin joulutapahtumassa performanssit ja villasukat ovat sulassa sovussa – Yhteinen tapahtuma yhdistää kädentaitajat ja taiteilijat

Hämeenlinnan Seudun Taideyhdistys järjestää Taidekasarmilla joulutapahtuman ensi lauantaina.

Jouluisissa myyjäisissä on mukana yhdistysväkeä muun muassa taiteen, musiikin ja kirjallisuuden parista.

– Myynnissä on eri yhdistysten jäsenten käsitöitä sekä taidetta ja luvassa on myös pop up -tyyppistä toimintaa, kertoo kuvataiteilija Minttu Saarinen, joka itsekin osallistuu tapahtumaan.

Työpajoja ja performansseja

Jouluinen myyntitapahtuma on samalla läpileikkaus seudun taide- ja kulttuurialan toimijoista.

Tapahtumaan osallistuvat käsityöntekijöiden ja taiteilijoiden lisäksi ainakin Kanta-Hämeen kirjailijayhdistys Vana -66 ry sekä Elpo ry. Mukana on myös paikallisia kuoroja myymässä cd-levyjään.

Luvassa on mahdollisesti pienimuotoisia kuoroesityksiä, sekä kirjailijayhdistyksen ja Hämeenlinnan Taiteilijaseuran työpajoja ja performansseja.

– Kuninkaallinen Nukketeatteri aikoo pitää leffateatterissa kaksi esitystä, Saarinen paljastaa.

Nuoret taidekentän hämmentäjinä

Hämeenlinnan Seudun Taideyhdistys ei erottele yhtä taiteenalaa, vaan tukee niitä kaikkia.

Moni ihmettelee, miksi taiteilijaseuroja on niin monta ja miten ne eroavat toisistaan.

– Hämeenlinnan Taiteilijaseuran ja Ars-Hämeen suurin ero on siinä, että taiteilijaseurassa on jäsenenä myös korkeatasoisia harrastajia ja se on vahvasti paikallinen, kun taas Ars-Häme on puhtaasti ammattitaiteilijoiden yhdistys ja se toimii laajemmalla alueella, Saarinen selventää.

Nuoret ovat murentamassa taidekentän hierarkisuutta, mitä Saarinen pitää hyvänä asiana.

– Vielä kymmenen vuotta sitten ei olisi tullut kuuloonkaan, että nuoret kuratoivat näyttelyn Taidemuseoon. Tämä on osa liikettä, mikä näkyy gallerioissa ja taidekentällä. Vähän samalla lailla näkisin baletin ja oopperan: kaiken, mikä lisää sivistystä ja hyvinvointia, pitäisi olla normijuttu arjessa.

Joulutapahtuma Taidekasarmilla (Miehistönkatu 5) lauantaina 11.12. kello 11–16. Maskisuositus.