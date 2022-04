Taidekasarmin rauhantapahtumasta kasvoi kulttuurifestivaali – Musiikkitarjontaa tähdittävät Samae Koskinen ja neljä Voice of Finland -kilpailijaa

Poltinahon Taidekasarmille on kehkeytymässä festivaali. Ukrainan puolesta pystyyn polkaistu Rauhaa-hyväntekeväisyystapahtuma kokoaa lauantaina 16. huhtikuuta yhteen laajan joukon kulttuuriväkeä tärkeän asian puolesta.

Tarkoituksena on paitsi koota rahaa hyväntekeväisyyteen, myös kokoontua yhteen kulttuurin äärelle vaikeina aikoina. Tapahtuman moottoreina ovat urakoineet Päivi Lilja, Mari Villanen, Ann-Mari Virta ja Noora Herranen.

– Päivi ja Mari olivat taustajoukoissa Iina Harjulan järjestämässä hyväntekeväisyyskonsertissa Ukrainan puolesta, johon minunkin piti osallistua, mutta sairastuin koronaan, Noora Herranen kertoo.

– Jotenkin jäi vaivaamaan, että asian hyväksi voisi tehdä enemmänkin ja järjestää monitaiteellisemman tapahtuman.

Päivän ohjelma on todellinen runsaudensarvi ja häkellyttävä näyttö paikallisen kulttuurin voimasta. Tapahtumassa on teatteria, tanssia, runoesityksiä, musiikkia, työpajoja sekä käsityöläisten tuotteita ja kahvio.

– Lähdimme heti alusta tavoittelemaan kuuden tunnin tapahtumaa ja vähän jännitti saammeko siihen riittävästi ohjelmaa. Nyt kaikki slotit ovat täynnä, mutta muutamia myyntipisteitä on vielä vapaana, Herranen sanoo.

Näyttelijöitä ja musiikkia

Taidekasarmin elokuvateatterin Rauhaa-stagella ohjelman avaa Kuninkaallisen Nukketeatterin Poika ja Korppi -näytelmä. Lisäksi lavan valtaavat Ökö Impro sekä Ukrainan sodasta kertovia runoja esittävät Johanna Reilin ja Sinikka Salminen.

Lauluja Rakkaudesta ja rauhasta -konsertissa estradille nousee peräti neljä Voice of Finland -kilpailussa nähtyä laulajaa, eli Aleksi Aromaa, Milla Kotilainen-Dwyer, Sanni Reilin sekä Silja Muttonen. Muita esiintyjiä ovat Elina Arlin, Jana Överlund ja Kalle Penttilä, Kati & Ave sekä K.i.M -yhtye.

Laulujen lomassa Riitta Hietanen lausuu teemaan sopivia runoja. Rauhaa-stagen ohjelma huipentuu tapahtuman pääesiintyjän Samae Koskisen soolokeikkaan.

– Saimme koottua mahtavan porukan Kaupunkiuutisissa olleella pienellä jutulla, ja lyömällä rumpua sosiaalisessa mediassa. Mukana on monia esiintyjiä, joita aivan erityisesti halusimme tähän tapahtumaan. Heistä yksi on Aleksi Aromaa, joka tulee keikalle suoraan Turusta, jossa hän esiintyy edellisenä iltana Voice of Finlandin livessä.

Lauluntekijät lähellä

Lähilauluja-stage kasarmin ensimmäisessä työhuonekerroksessa tarjoilee lähiruoan sijasta yhdeksän lauluntekijän musiikkia akustisesti esitettynä ja mukavasti lähietäisyydeltä nautittuna.

Lavalla on esillä kuvataiteilija Kukka Pitkäsen teoksia. ja sielllä nähdään myös tanssi- ja musiikki-improvisaatiota sekä kuullaan Bellmanin lauluja.

Käytävän perällä stagen vieressä on Kahvila Auringonkukka, joka on avoinna koko tapahtuman ajan. Tapahtumaan kannattaa siis tulla nälkäisenä ja käteistä taskussaan.

Samassa kerroksessa oleva Torikäytävä kokoaa yhteen erilaisia työpajoja ja myyntipisteitä. Käytävällä voi tehdä rauhanmerkkejä tai tilata vaikkapa sankarikuvan omilla tai tuttavan kasvoilla.

Käytävän varrella on myös useita myyntipisteitä käsityöläisiltä ja taiteilijoilta, Paikallisten taiteilijoiden teosmyyntipisteen tuotto ohjataan kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen.

Vapaaehtoisia tarvitaan

Tapahtumaan on vapaaehtoinen pääsymaksu, jonka voi maksaa joko käteisellä tai Mobilepaylla. Kohteen kävijä voi itse valita eri humanitaaristen toimijoiden joukosta.

– Vapaaehtoisia tapahtuman toteuttamiseen vielä tarvitaan, joten rohkeasti vain ottamaan yhteyttä, Herranen kannustaa.

– Hommia on tavaroiden roudaamisesta kahvilan pitämiseen ihan vaikka pariksikin tunniksi.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja nettisivulla linktr.ee/rauhaa.

Rauhaa-tapahtuma Poltinahon Taidekasarmissa lauantaina 16.4. kello 12–18.