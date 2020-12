Taidemuseo sai mittavan lahjoituksen Marjukka Vainion perikunnalta – Aineisto kattaa ajallisesti valokuvataiteen uudistajan koko uran

Hämeenlinnan taidemuseo on saanut huomattavan laajan ja monipuolisen taidelahjoituksen, joka sisältää valokuvataiteilija Marjukka Vainion (1953–2019) teoksia ja niihin liittyvää arkistoaineistoa.

Lahjoituksen on toteuttanut Marjukka Vainion toiveen mukaisesti hänen perikuntansa.

Lahjoitus kattaa ajallisesti hämeenlinnalaisen taiteilijan koko taiteellisen uran.

Lahjoituksessa on kaikkiaan 49 teosta. Mukana on moniosaisia teossarjoja, joten yksittäisiä teoksia lahjoituksessa on yli 70, kertoo taidemuseo tiedotteessaan.

Valokuvataiteen uudistaja

Maamme eturivin valokuvataiteilijoihin lukeutunut Marjukka Vainio oli 1980-luvulta alkaen nostamassa ja uudistamassa valokuvataidetta muun kuvataiteen rinnalle.

Hän irrottautui dokumentaarisen mustavalkokuvauksen perinteestä ja kehitti uranuurtajana erityisesti värivalokuvauksen ainutkertaisia ja kokeellisia menetelmiä.

Marjukka Vainio kuvasi omaelämäkerrallisia elämyksiä, muistojen ja muistin kerroksia kasvimaailman vertauskuvien kautta. Läpikuultavissa teoksissa kuljetaan läpi elämän kiertokulun.

Hommage à Ester Helenius -valokuvakirjallaan Vainio sai Ruotsissa Svensk Bokkonst 1998 -palkinnon. Valtion Suomi-palkinnon hän sai vuonna 2003.

Vainio toimi valokuvataiteen taiteilijaprofessorina vuosina 2009–2009. Hän piti ahkerasti yksityisnäyttelyitä kotimaassa ja ulkomailla sekä osallistui yhteisnäyttelyihin ja hänen tuotantoonsa kuului myös julkista taidetta.

Läpileikkaus koko urasta

Lahjoituksessa on teoksia kaikilta vuosikymmeniltä, varhaisista 1980-luvun teoksista viimeisten vuosikymmenten Venetsian karnevaali -aiheisiin, Maan valoa – ja Kimono-näyttelyiden teoksiin ja Äänisen kalliopiirrosaiheisiin.

Arkistoaineistoon sisältyy diakuvia, näyttelysuunnitelmia, materiaalikansioita ja uniikkeja koevedoksia.

Hämeenlinnan taidemuseon kokoelmissa on taiteilijalta entuudestaan 14 teosta.

Lahjoituskokoelma muodostaa näiden kanssa hyvän ja edustavan läpileikkauksen taiteilijan tuotannosta.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti taidelahjoituksen vastaanottamisesta kokouksessaan 14. joulukuuta.