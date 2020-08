Taiteiden yö tulee taas ja on lähes yhtä laaja kuin aina ennenkin – Ainoastaan Verkatehdas perunut sisätapahtumansa

Taiteiden yötä on järjestetty vuodesta 2013. Koronavuosi ei tee poikkeusta.

Miten korona on vaikuttanut tämän vuoden tapahtumaan, koordinaattori Sanni Hallanvaara?

– Tietenkin sisätiloissa on tänä vuonna haastavampaa järjestää ohjelmaa kuin muina vuosina. Esimerkiksi viime kesänä ravintoloiden ohjelma veti tosi hyvin väkeä. Tänä vuonna Verkatehdas on perunut omat tapahtumansa, mutta muuten Verkatehtaan alueella on toimijoita, joilla on ohjelmaa, kuten Suisto, Arx, Galleria Kone ja Raamidaamit.

Mikä on sinun roolisi Taiteiden yössä?

– Tapahtuma on Hämeenlinnan kaupungin koordinoima. Minun tehtäväni on hätyytellä ihmisiä, että järjestäkää jotain. Juonin myös esiintymispaikkoja halukkaille, jos sellaista ei ole vielä löytynyt. Onneksi täällä on paljon oma-aloitteisia ihmisiä, jotka järjestävät erilaisia tapahtumia illan ajan. Hoidan myös tapahtuman viestinnän ja markkinoinnin.

Nyt on tilaisuutesi houkutella kaupunkilaiset osallistumaan. Miten teet sen?

– Lähtekää ulos ja nauttikaa tarjonnasta. Ohjelmalista päivittyy nettisivuilla koko ajan. Tapahtumia on Verkatehtaalta Myllymäkeen ja aina Hämeen linnalle asti.

Mihin haluaisit ainakin itse osallistua eli kerro illan top 5 -tapahtumat?

– Nämä eivät ole paremmuusjärjestyksessä. Ainakin Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan Beethovenin IX sinfonia torilla on yksi näkemisen arvoinen ja isoin juttu. Sen lisäksi on iloisia ja pieniä avauksia, kuten Raamidaameilla on taiteilija paikalla, Paperihuoneella voi nähdä, kuinka grafiikkaa tehdään, erilaisia musiikkiesityksiä on monessa paikassa ja Ystävyydenpuistossa on taiteilijaseuran tapahtuma. Capoeira-ryhmä esiintyy myös eri paikoissa. Sen voi vielä myös tilata, jos haluaa omalle alueelle esityksen.

Mitä järjestäjien ja kävijöiden tulee ottaa huomioon?

– Viranomaisten suositukset. Niiden mukaan toimitaan. Terveen järjen käyttö on suositeltavaa.

Onko tarjonta suppeampaa kuin muina vuosina?

– Ei vaikuta siltä. Tapahtumia tuntuu olevan eri puolilla kaupunkia. Tuntuu siltä, että sekä tekijät että kaupunkilaiset kaipaavat, että on jotain pientä tapahtumaa.

Paljonko Taiteiden yö vetää väkeä?

– Varovainen arvio viime vuodelta on 5000–7000 kävijää. Esimerkiksi museot vetävät hyvin väkeä, kun niissä on vapaa pääsy.

Taiteiden yö perjantaina 28.8. Ohjelma päivittyy verkkosivuilla tapahtumapäivään asti: www.hmltaiteidenyo.fi