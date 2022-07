Taiteilijan ja teknikon kaveruus on kestänyt 50 vuotta – Kesäteatterin esitys sai vanhat muistot heräämään

Viime keskiviikkona Hämeenlinnan Uuteen Kesäteatteriin saapui kaksi hymyilevää miestä.

Hämeenlinnalainen Eero Vesa ja täältä kotoisin oleva, mutta nykyään Karkkilassa asuva Markku Tilli ystävystyivät 1970-luvulla armeijan harmaissa Parolannummella.

– Olimme eri joukko-osastoissa, mutta sotkun kaveriporukassa tutustuttiin. Meillä synkkasi alusta asti, huumorintaju oli samanlainen ja molemmilla myös musiikki sydäntä lähellä, Vesa muistelee.

– Luottamuspulaa ei ole koskaan ollut, joten on uskallettu herkempiäkin aiheita käsitellä.

Melodiat kolahtivat

50 vuotta sitten popmusiikin listoilla jylläsivät Led Zeppelinin ja Deep Purplen kaltaiset bändit, mutta näille kaveruksille maistuivat paremmin Moody Blues sekä Simon & Garfunkel.

– Musiikin melodiapuoli oli meille tärkeämpi. Nuorena kuuntelin ensin oikeastaan vain englanninkielistä musiikkia, mutta myöhemmin aloin yhä enemmän arvostaa suomalaisia tekijöitä, kuten näitä hämeenlinnalaisia suuria kulttuuripersoonia Irwiniä, Vexi Salmea, Kuju Hyttistä ja Frediä, Tilli sanoo.

Erilaisuuden rikkaus

Kaverusten ammatilliset urat kulkivat armeijan jälkeen hyvin erilaista tietä. Vesasta tuli graafinen suunnittelija ja taiteilija, kun taas Tilli löysi leipänsä autotekniikan parista.

Kaksikko kokee erilaisten työkuvioiden vain rikastuttaneen heidän ystävyyttään.

– Joku voisi kuvitella, ettei tällaisten ihmisten välillä voisi mitään yhteistä löytyä, mutta kyllä minä olen aina ollut kiinnostunut muustakin kuin muttereista ja jakoavaimista, Tilli vakuuttaa.

Tärkeä Hämeenlinna

Nuoruusvuosinaan miehet matkustelivat paljon yhdessä.

– Telttaretkiä tehtiin pitkin Suomea Hangosta Kemiin. Vastakkaiseen sukupuoleen otettiin yhteyksiä Nuorten sävellahjan kautta, kun mitään kännyköitä tai internettiä ei ollut käytössä, Vesa kertoo.

Miehet ovat tavanneet vuosien varrella säännöllisesti vaikkapa kahvittelujen merkeissä, mutta tällä kertaa Tilli oli pitkästä aikaa yötä vanhassa kotikaupungissaan. Nostalgiasta ei ollut puutetta.

– Hämeenlinna on minulle edelleen hyvin tärkeä kaupunki, tänne on omaisiani haudattu ja muistoja on paljon. Myös suomalaisen musiikkielämän täkäläiset taustat ovat hyvin kiinnostavia.

Riehakasta energiaa

Vesa odotti mielenkiinnolla esitystä.

– Göstä Sundvistin sanoitukset kolahtivat silloin aikoinaan heti.

Tien päällä kulkeva musiikkikomedia sopi hyvin mielenmaisemaan pitkän linjan matkailijoille, jota ovat itsekin taittaneet taivalta huumorin pilke silmäkulmassa. Kaksikko kiitteli laulujen humoristisia oivalluksia ja letkeätä musiikkia.

– Itse esitys välittyi pääosin riehakkaana ja positiivisena energiana seesteisempiä hetkiä unohtamatta. Näyttelijät loivat tunnelman, joka tempaisi mukaansa ja sai vanhat omakohtaiset muistikuvat heräämään, herrat tuumasivat.

– Kaiken kaikkiaan viihdyttävä kokonaisuus.