Riikka ja Ville Mäkikoskelan teoksissa näkyy elämän koko kirjo – Horisontti merkitsee taiteilijapariskunnalle toivoa epävarmuuden keskellä

Galleria Koneessa on esillä helsinkiläisten kuvanveistäjien Riikka ja Ville Mäkikoskelan graniitti- ja posliiniveistoksista, hiilipiirroksista sekä akvarelleista koostuva Horisontit– näyttely.

Horisontti edustaa taiteilijoille toivoa jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, jossa epävarmat tilanteet seuraavat toisiaan.

– Vaikka elämän myrskyt keinuttavat, aina on kuitenkin horisontti, minne katse hakeutuu, kun etsitään jotain, mihin turvata. Horisontti pysyy aina taivaanrannassa ja siitä tietää, että maata löytyy jalkojen alle, Riikka Mäkikoskela tuumii.

Kokonaisuus tilan ehdoilla

Näyttelykokonaisuus on suunniteltu Koneen galleriatilaan.

– Teokset käyvät vuoropuhelua keskenään ja kokonaisuus rakentuu teospareista ja rinnastuksista, Riikka Mäkikoskela esittelee.

– Tila on pieni ja intiimi. Tänne oli mukava tulla uudestaan, toteaa vuonna 2013 Galleria Koneessa näyttelyn pitänyt Ville Mäkikoskela.

Ilmiöitä ja arjen ihmeitä

Taiteilijat kuvaavat elämän kirjoa, arjen ihmeitä ja ilmiöitä sekä luontosuhdetta.

Ville Mäkikoskela pohtii harmaissa graniittiveistoksissaan ihmisen puuttumista luontoon ja sitä mihin se johtaa.

Sees-veistoksessa näkyy veden linja, kun osa rantakivestä on veden päällä ja osa alla.

Onkalo kuvaa ydinjätteen säilytyspaikkaa ja pelkistetty vuorimaisema Kappale matkaa ihmisen suhdetta luontoon.

Mäkikoskela maalaa veistämisen rinnalla ja näyttelyssä on myös miehen akvarelleja.

– Kivi materiaalina on hidas työstää, joten maalaaminen toimii hyvänä vastapainona veistämiselle. Maalaus on minulle kuvallista ajattelua, kokeilua ja leikkiä.

Kätkettyjä omakuvia

Riikka Mäkikoskela käyttää veistoksissaan valkoista, läpikuultavaa paperiposliinia.

Posliinimassaan sekoitettu paperipellavakuitu tekee paperiposliinista helpommin käsiteltävää.

Valkoisessa veistoksessa Keskustelu oululaisessa puutarhassa on viisi kiven ympärille heitettyä lumipalloa.

Mäkikoskelan talvimaisemat kumpuavat pohjoisen talvista taitelijan lapsuudesta.

– Kaikki teokseni ovat tavallaan myös omakuvia, Riikka Mäkikoskela paljastaa.

Riikka Mäkikoskelan Keskusteluja puutarhassa II -veistoksessa posliinin päällä on musta lasite. Veistoksessa on nainen, lehdetön pensas ja kuollut koira ja musta lasite korostaa surullista tunnelmaa. Teoksessa on vaikutteita 1800-luvulla eläneen italialaisen kuvanveiston uudistajan Medardo Rossin tyylistä.

Riikka ja Ville Mäkikoskelan ”Horisontit” on näytteillä Galleria Koneessa, Verkatehtaalla 27.4. asti.