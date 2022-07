Sekava taksitilanne hämmentää monia edelleen – Kysyimme, miten menetellä, jos sote-kyyti jää tulematta

Vaikka liikennepalvelulain uudistuksesta on jo neljä vuotta, monet ovat yhä epätietoisia, mistä taksin voi tilata ja miten systeemi toimii. Lisäksi kyytien saatavuus on takkuillut.

Suomen Taksiliiton laki- ja neuvontapalveluiden päällikön Jenni Salosen mukaan liitolle tulevat palautteet liittyvät yleensä juuri taksien saatavuuteen, sekä hinnoitteluun, ja koskevat kaikkia takseja.

– Sote- ja kela-takseissa ongelmat ajoittuvat yleensä siihen, kun uusi hankinta aloitetaan.

Entä jos taksi ei tule?

Mitä tehdä, jos tilattu sote- tai kela-taksi ei tulekaan?

– Lähtökohtana on, että asiakkaan tulee olla yhteydessä kyseiseen palvelunumeroon ja kysyä, mikä on tilanne. Taustalla voi olla tekninen vika tai inhimillinen erehdys, Salonen sanoo.

Jos taksia ei siitä huolimatta kuulu, on asiakas Salosen mukaan esimerkiksi kela-kyydeissä oikeutettu ottamaan toisen taksin.

– Sitä ei joudu itse maksamaan vaan asiakas saa siitä kompensaatiota. Kannattaa olla yhteydessä palvelunumeroon ja antaa palautetta sinne, mistä kyyti on tilattu.

Entä kuka vastaa kuluista, jos lääkäriaika jää käyttämättä, kun kyytiä ei kuulu? Lääkärilaskuhan täytyy yleensä maksaa, vaikkei sinne menisikään.

– Ensin täytyy selvittää, mistä ongelma johtuu, jos taksi ei tule. Käytännössä asiakas voi olla oikeutettu korvauksiin.

Sosiaali- ja vammaispalveluiden kyydit perustuvat lakiin.

– Hankintayksiköitä ja sopimuksia on erilaisia. Se, että saako korvausta ja kuka sen maksaa, riippuu tilanteesta sekä kunnan ja mahdollisen palveluntarjoajan välisestä sopimuksesta.

Tuttua palvelua voi yhä käyttää

Liikennepalvelulain uudistus kasvatti toimijoiden määrää ja vapautti hintakilpailun. Uudistus on tuonut myös lisää tilaustapoja. Nämä muutokset hämmentävät edelleen monia.

– Sellaista palvelua, että alueen toimijat olisivat kootusti jossain, ei vielä ole, Hämeen Taksiyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Jari Kuusniemi sanoo.

Jokaisella alueella on tietyt taksitoimijat sekä mahdollista alueellista tilausvälitysyhtiötoimintaa, joiden tiedot löytyvät netistä. Jotkut taksit mainostavat myös printtimediassa.

Kyydin voi tilata puhelimitse tai sovelluksen kautta.

– Jos on Hämeenlinnassa tottunut käyttämään jotain tiettyä palvelua, niin sitä voi edelleen käyttää.

Samalla autolla voi olla eri hinta

Yksi lakiuudistuksen perusteista oli asiakkaan mahdollisuus hintojen kilpailuttamiseen. Kuusniemi pohtii, että hintojen kilpailutus on usein näennäistä.

– Taksin tarpeen ollessa äkillistä, kilpailuttaminen harvoin tulee mieleen. Jos autoja on jonossa, silloin kilpailutus on mahdollista.

Sovellusta käyttävä valveutunut asiakas voi tehdä vertailua ennen tilauspäätöstä.

– Samalla autolla saattaa olla monta eri hinnoittelumallia, sovelluksesta riippuen. Kaikkien takana saattaa siis olla yksi ja sama auto, Kuusniemi paljastaa.

Jos taksi ei tule, pitää olla yhteydessä siihen kanavaan, mistä taksi on tilattu.

– Siellä on sopimuksen velvoittama tae siitä, että taksin pitää tulla. Jos puhutaan sovelluksista, yrittäjä tekee aina sopimuksen sovellustoimijan kanssa ja sopimus velvoittaa noudattamaan sopimusehtoja.

Kuusniemen mukaan olennaisinta on, että asiakkaan täytyy olla tietoinen valinnoistaan.

– Sokeaa luottamusta yleisellä tasolla on vaikea luvata, mutta alueella on edelleen hyviä, tuttuja toimijoita, että kun hankintapäätös on tehty, on tietoinen siitä, mitä on valinnut.