Taljalan kylän luontokurssille mahtuu vielä mukaan – Pienin askelin edeten vanhakin voi oppia

Kaksi viikkoa sitten Outi Vinkin luo Taljalan kylään Kalvolaan kokoontui luontokurssilaisia ensimmäiseen tapaamiseen. Vuoden kuluessa kokoontumisia on kymmenkunta, ja niihin mahtuu lisää halukkaita mukaan.

Kunhan lumet väistyvät, ryhmä lähtee tutustumisretkille metsään ja myöhemmin myös sienten, yrttien ja marjojen poimintareissuille.

Vinkki on Iittalan Villagen puuhaihmisiä. Luontokurssia hän luonnehtii jatkeeksi omalle harrastukselleen, jota hän haluaa edelleen kehittää.

Oma luontopäiväkirja

Ensi tapaamisessa kurssilaiset juttelivat ja tutustuivat. Eri luontotyypeistä puhuttiin pintapuolisesti.

– Kävimme läpi eteläisen Suomen yleisimmät tyypit, kangasmetsät ja lehdot. Suot jäivät seuraavaan kertaan.

Hänen henkilökohtaisena tavoitteenaan on oppia tunnistamaan lintuja.

– Kuuntelimme jo viisi tinttiä ja katsoimme kuvia. Pienin askelin edeten vanhakin voi oppia, ja vuoden päästä ehkä jo tunnistan ne, Vinkki nauraa.

Kotiläksyksi tuli oman luontopäiväkirjan pitäminen. Se voi Vinkin mukaan olla vaikka oman pihan puun tai lähipuiston tarkkailua, säänvaihtelutkin käyvät luontohavainnoksi.

Sinfoniaa piha täynnä

Talvi rajoittaa luonnon tutkimista mutta ei suinkaan kokonaan.

– Lumessa näkyvät nisäkkäiden jäljet. Siellä on hauskoja talventörröttäjiä, heiniä ja muita. Ohjaajamme Liisa Sukanen sanoi, että lintujen tunnistaminen on helpompaa alkukeväästä, kun niitä on vähemmän kuin myöhemmin keväällä. Sitten kun sinfoniaa on piha täynnä, sieltä ei enää erota yksittäisiä ääniä, Vinkki kertoo.

Kevään ja kesän kurssiohjelma on vielä hieman auki, sillä luonnon antimet eivät ole aina ajallisesti tarkkaan ennakoitavissa. Nyt ei vielä tiedetä, milloin metsässä on esimerkiksi kuusenkerkkiä tai kantarelleja. Kurssilla on mahdollisuus myös poimijakortin suorittamiseen.

Ei mikään turha kasvi

Luontokurssin tärkeimpänä elementtinä Vinkki pitää sitä, että luonnossa opittaisiin rauhoittumaan sekä syventämään omaa luontosuhdetta.

Vinkki pysähtyi kuullessaan, että haapapuussa elää tuhat eri eliöitä. Sama on pajulla, jota saatetaan pitää turhana kasvina.

– Luonnossa kaikilla on merkityksensä. Ihminenkin on yksi eläin muiden joukossa, hän sanoo.