Tällä kertaa loppiaisen pinnarallissa talvehtijoita oli tavallista niukemmin – Merikotkia voi kuitenkin nykyisin nähdä lähes kaikilla hieman isommilla järvillä

Kanta-Hämeen Lintutieteellisen yhdistyksen loppiaisen pinnarallissa havaittiin kaikkiaan 49 lajia yhdeksän joukkueen voimin.

Suurharvinaisuuksia ei joukkueiden kiikareihin osunut ja yksilömäärä jäi tavallista pienemmäksi.

– Birdlifekin on todennut vesilintuja ja satunnaisia talvehtijoita on jäänyt Suomeen paljon vähemmän kuin viime talvina. Lajeja on kohtuullisesti, mutta määrät ovat aika pieniä, Markku Hyvärinen Kanta-Hämeen Lintutieteellisestä yhdistyksestä sanoo.

– Kyse on valtakunnallisesta ilmiöstä, mihin en osaa syytä sanoa. Ennen ensimmäisiä pakkasia Hämeenlinnan seudullakin oli ruokinnoilla esimerkiksi joitakin mustapääkerttuja. Rallissa niitä ei enää löytynyt, joten ne ovat saattaneet siirtyä muualle tai menehtyä.

Hömötiaisen alamäki jatkuu

Peippoja ja järripeippoja havaittiin muun muassa Turengissa.

– Urpiaisia ja vihervarpusia on jonkin verran ja vihervarpusia paikoin aika isojakin parvia.

Hippiäisiä tavattiin kohtuullisesti, mutta hömötiaisen vuosia kestänyt alamäki jatkuu.

– Ennen hyvin yleistä tiaista ei havainnut kuin kaksi joukkuetta. Toista taantuvaa tiaista, töyhtötiaista, oli hieman enemmän.

Yksi syy hömö- ja töyhtötiaisten pitkään jatkuneeseen alamäkeen on metsien pirstoutuminen. Kumpikin laji suosii laajahkoja metsiä.

Vesilintuja aiempaa vähemmän

Viime vuonna rallissa havaittiin 54 lajia. Tuolloin määrää kasvattivat osaltaan vesilinnut, sillä vuodenvaihteessa oli vielä avoimia vesiä.

– Nyt niitä ei ole, joten sinisorsia lukuun ottamatta vesilintuja sen enempää kuin lokkejakaan ei talvehdi. Yksi laulujoutsen ja taveja rallissa löytyi.

Poikkeuksellisen hyvä pihlajanmarjasato houkutteli räkättirastaita ja tilhiä ennen joulua.

– Rastaita oli satapäisiä parvia. Loppiaisena marjat ovat paljolti syöty ja parvet ovat pienentyneet. Rastaita alkaa olla enää yksittäisiä yksilöitä.

Hämeenlinnan keskustassa sinnitteli yksinäinen kottarainen aronianmarjoilla ainakin vuodenvaihteen ylitse.

Petolintujen saaliit vähissä

Hattulan ja Hämeenlinnan seudulla ei jyrsijöitä ole lumijäljistä päätellen mitenkään erityisen runsaasti.

– Janakkalassa Hakoisten ympäristön pelloilla on viime vuosina talvehtinut piekanoja ja hiirihaukkoja. Ilmeisesti linnut ovat oppineet viettämään talvea juuri noilla pelloilla. Myös yksi tuulihaukka talvehtii Vuorentaan pelloilla.

Merikotkia on monin paikoin muun muassa Vanajanselällä ja Kernaalanjärvellä.

– Nykyisin merikotkia voi tavata talvisin lähes kaikilla hieman isommilla järvillä.

Kaikki tikkalajit edustettuina

Rallissa havaittiin kaikki tikkalajit. Pohjantikka on asettunut Hattulan Suontaakse ja valkoselkätikkaakin Hämeenlinnan seudulla on.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Pähkinänakkeli löytyi rallissa Hattulasta, mutta paikkaa ei sen tarkemmin paljasteta.

Tervakosken pikkuharvinaisuus turkinkyyhky suostui näyttäytymään varsin valikoidusti joukkueille.

Isot teeriparvet ilahduttivat, mutta metsoja ei joukkueiden listoille kertynyt.

– Niitä on varmasti, mutta rallin kaltaisessa kisassa niitä ei lähdetä ajanpuutteen takia metsien kätköistä etsimään. Sama koskee osin koskikaroja, joita tosin osui muutamalle joukkueelle.

Pöllöistä rallissa havaittiin lehtopöllö ja Riihimäellä myös hiiripöllö.

– Lehtopöllö paljastui aamuvarhaisella huhuilusta.