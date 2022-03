Luonnosta: Jos elämä tuntuu liian helpolta, aloita talvinen verkkokalastus – Jo yksikin ahven saa kalastajan onnesta sykkyrälle

Jos elämäsi etenee kepein askelin ja toistuviin onnenhetkiin jo melkein kyllästyt, aloita talvinen verkkokalastus. Itselläni syy ei tosin ollut onneen turtuminen vaan kalan hankinta omaan ja lintujen käyttöön. Terapiamielessä avaudun aloittelijan ”haasteista”.

Ensinnäkin oliko pakko aloittaa vasta tammikuussa kun jää oli 35 senttimetriä. Sadan euron jääsaha on kyllä vaikuttava kapine, mutta sementtiä sahaisi nopeammin. Keltainen uittolauta on nerokas vetolaite, jonka avulla verkkonaru ujutetaan jään alle. Paitsi jos lunta on 25 senttimetriä eikä pirullakaan näe mihin suuntaan lauta on päättänyt matkata.

Lisäharmia aiheuttivat jäätyneet sormet, jäähän takertuva verkko ja umpeen jäätyvät verkkoavannot. Epäilen myös, että joku vahingoniloinen ranta-asukas seurasi kiikarilla tätä koko päivän kestänyttä farssia. Siksi ensimmäisen ahvenen ilmestyttyä pimeästä vedestä käperryin silkasta onnesta sikiöasentoon jään pinnalle.

Kirjoittaja tarkkailee lintuja ja muuta luontoa, joskus pieni pilke silmäkulmassa.