Tampereella asunut Dino Helminen pakkasi tavaransa ja muutti Lasimäelle opiskelemaan – ”Ihastuin lasiin ja Iittalaan”

Tamperelainen Dino Helminen työskenteli printtifirmassa, kun hänen äitinsä näytti hänelle ilmoituksen Iittalassa alkavasta lasintuotantoon painottuvasta perustutkinnosta.

– Kiinnostuin, pakkasin kamani ja muutin Iittalaan lasitehtaan viereen. Päivääkään en ole katunut, kokemus on ollut mieletön, hän hehkuttaa.

Harjoittelua uunin ääressä

Helminen on hankkimassa nyt viidettä ammattia itselleen. Hän innostui lasista lopullisesti, kun hän näki Hämeenlinnassa Soda Shopin näytöksen.

– Olen pitänyt aina lasiesineistä, mutta mietin, onko työ ehkä liian rankkaa. Ainakaan vielä se ei ole siltä tuntunut. On ollut mukavaa, tykkään uunien lämmöstä, hän iloitsee.

Koulutus alkoi 18. tammikuuta ja jo kolme päivää siitä opiskelijat pääsivät jo uunille harjoittelemaan.

– Teemme valtavan määrän harjoitustöitä. Sukulaisilla, kavereilla ja omassa kämpässä on kohta varmaan pelkkiä lasiesineitä, Helminen nauraa.

Tähänastisista kokemuksistaan Helminen on myös kirjoittanut koulun blogisivuille otsikolla Lasin matkassa.

Toiveissa alan työpaikka

Iittalan lasitehtaalta Helminen toivoo saavansa aikanaan myös työpaikan. Paikkakunnastakin hänellä on vain hyvää sanottavaa.

– Mitään meille ei olla luvattu, mutta mahdollista työn saaminen on. Se olisi upeata. Iittala on tosi miellyttävä paikka, täällä on ihanan rauhallista, hyvä hengitysilma ja tosi mukavia ihmisiä. Monet ovat koiralenkillä alkaneet jutelleet minulle, ja melkein kaikki he ovat olleet lasitehtaalla töissä, hän kertoo.

Helminen harrastaa kaikenlaista taiteen tekemistä. Lasimäelläkin hän on ehtinyt jo muovata teoksia savesta.

– Rakastan muotoilla ja kokeilla eri tekniikoita.

Dino Helmisen kokemuksia opiskelusta voi lukea osoitteesta lasinmatkassa.blogspot.com/