Tänä kesänä lapset lounastavat ilmaiseksi – Hyvät Eväät työllistää kymmenen nuorta

Puistolounasta on ensin tarjolla Iittalassa, sitten Jukolassa ja keskustassa.

Hämeenlinnan kaupunki yhteistyökumppaneineen tarjoaa kesällä mahdollisuuden syödä ja ulkoilla yhdessä.

Puistolounas kuuluu Hyvät Eväät -hankkeeseen, jolle kaupunki sai ympäristöministeriön rahoituksen viime syksynä.

Uudenlaista arkea

Puistoruokailun tarkoituksena on tuoda perhepalveluita lähemmäksi lapsiperheitä. Ruokailuissa on tavattavissa kaupungin sosiaaliohjaaja ja yhdistysten vapaaehtoisia sekä mahdollisuus kohdata muita perheitä. Rahoituksen takia lounaat järjestetään nyt, mutta ajoitus on sopiva myös poikkeuksellisen kevään jälkeen.

– Koronan aikaan perheet ovat kohdanneet uuden arjen, kun koulut olivat kiinni ja harrastukset loppu. Siksi kohtaamiset ovat nyt tärkeitä, kertoo strategiajohtaja Markku Rimpelä .

Unicef nimitti Hämeenlinnan lapsiystävälliseksi kaupungiksi vuonna 2013. Puistolounaat ovat osa titteliin liittyvää toimintaa. Tapahtuma voi olla tärkeä myös lapsille, jotka viettävät päivän yksin vanhempien ollessa töissä. Lämpimän ruuan lisäksi paikalla on turvallisia aikuisia juttuseurana.

– Ajattelen, että lapsien on helpompi jutella samalla jotain mukavaa touhutessa, Rimpelä sanoo.

Enemmänkin mahtuisi

Viime viikon keskiviikkona Iittalan seurakuntapuistossa oli tarjolla kesäkeittoa. Ruokailun oheen oli järjestetty monia aktiviteetteja, joista kroketti vaikutti erityisen suositulta. Elisa Rantanen oli paikalla ensimmäistä kertaa neljän lapsensa kanssa.

– Tosi kiva, että tällaista järjestetään. Ulkona syötävä ruoka maistuu lapsille leikkimisen ohessa, ja aiomme varmasti tulla jatkossakin.

Sosiaaliohjaaja Kristiina Pykäläinen ja koulunkäyntiohjaaja Marika Ojala olivat kolmatta päivää paikalla. Heidän mukaansa puistossa on käynyt päivittäin kolmisenkymmentä ihmistä. Enemmänkin kuitenkin mahtuisi.

Koronarajoitusten vuoksi ruokaa on tarjolla päivittäin 45 henkilölle. Hyvät Eväät -hankkeen Facebook-sivuilta voi seurata, onko ruokaa vielä jäljellä.

Kustannukset 25 000 euroa

Hankkeen järjestämiseen osallistuu paljon kolmannen sektorin yhdistyksiä. Iittalassa paikalla oli Mannerheimin lastensuojeluliiton Kalvolan yhdistyksen jäseniä.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Pirita Mäntytörmä toivoi, että paikalle löytäisi vielä useampi asukas. Yhdistys on joutunut perumaan paljon muita tapahtumia, joten lounaiden järjestäminen otettiin erinomaisesti vastaan.

Puistoruokailun järjestäminen maksaa yhteensä 25 000 euroa. Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman myöntämän 15 000 euron lisäksi rahoitus saadaan Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspalveluilta.

Oppia ravintola-alalle

Strategiapäällikkö Mira Sillanpään mukaan tärkein tavoite hankkeessa oli työllistää nuoria. Puistoruokailut työllistävät kesän ajan kymmenen nuorta kahden viikon jaksoissa. Puolet työntekijöistä ovat ammattiopisto Tavastian ravintola-alan opiskelijoita ja puolet nuorten tukipalvelu Topparista.

– Olimme kuulleet, että Hämeenlinnassa on työvoimapulaa ravintola-alalla. Näin haluamme tutustuttaa nuoria alalle ja samalla tarjota heille aitoa työtä.