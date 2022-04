Tanssivarpaiden 15 vuodesta valokuvanäyttely Goodmanissa – Juhlaesitys Lotan tarina nähdään Hämeenlinnan Teatterissa toukokuussa

Kauppakeskus Goodmanin ykköskerroksen näyttelyssä on satujen lumoa ja paljon iloisia kasvoja.

Tanssiteatteri Tanssivarpaat viettää tänä keväänä 15-vuotisjuhliaan pienellä koronan aiheuttamalla viiveellä, ja Maria Lassila-Merisalon valokuvat ovat tanssisatujen esityksistä vuosien varrelta.

– En ole pätevä valokuvaaja, vaan aktiivinen äiti, joka on ollut mukana toiminnassa alusta asti, Lassila-Merisalo sanoo.

Liikavarpaat tukena

Valmentaja ja koreografi Minna Kiipula perusti Tanssivarpaat vuonna 2006.

– Olen tuntenut Minnan varhaisnuoruudesta saakka ja olin mukana hänen Tanssiva harakka -ryhmässään. Vaikka sitten lopetin voimistelun, ystävyytemme säilyi ja esikoistyttäreni Vilja aloitti Tanssivarpaissa täytettyään kolme vuotta, Lassila-Merisalo kertoo.

Kun tanssisatujen esitykset siirtyivät Eräs Teatterista Hämeenlinnan Teatterin Päänäyttämölle vuonna 2011, Lassila-Merisalo oli jo täysillä itsekin mukana esitysten toteuttamisessa.

– Tein sponsorihankintaa, tilasin videokuvauksia, kutsuin päiväkotiryhmiä esityksiin, kirjoittelin puffijuttuja ja tein kaikenlaisia organisointihommia.

Vapaaehtoiset äidit kutsuvat itseään Liikavarpaiksi, ja he ovat mukana myös esityksissä verhojen takana huolehtimassa siitä, että kaikki sujuu.

– Tuotannot ovat raskaita puserruksia, mutta ne ovat kaiken vaivan arvoisia ja usein liikutuksen kyyneleet vierivät poskelle, Lassila-Merisalo tunnustaa.

Elinikäisiä ystävyyksiä

18-vuotias Vilja Merisalo on edelleen mukana Tanssivarpaissa. Haastattelun hetkellä hän oli Espanjassa, mutta halusi kuitenkin kertoa tekstiviestillä omista kokemuksistaan tanssiteatterissa.

– On ollut kivaa, kun olemme saaneet pienestä saakka itse ideoida ja luoda Minnan kanssa tansseja. Mikään ei ole tuntunut yhtä ihanalta, kuin mennä pitkän esityksen jälkeen rättiväsyneenä kumartamaan yleisölle. Olen saanut Tanssivarpaista elinikäisiä ystäviä ja se on minulle kuin toinen perhe, Merisalo kirjoittaa.

Lassila-Merisalon 16-vuotias Elli-tytär oli myös pitkään mukana tanssiteatterissa ja 10-vuotias Martta harrastaa edelleen.

– Tanssiteatterin toiminnassa on ihailtavaa, kuinka se yhdistää monia asioita, liikuntaa ja ilmaisua. On aivan uskomaton hetki, kun harjoitussalista siirrytään teatterin valoihin, lavasteisiin ja pukuihin. Silloin lapset alkavat hahmottaa, että he ovat mukana jossain todella isossa ja hienossa jutussa, Lassila-Merisalo tuumaa.

Terveisiä 1990-luvulta

Tanssivarpaiden 15-vuotisjuhlanäytös Hämeenlinnan Teatterissa on Lotan tarina.

Esitys on myös Tanssivarpaiden johtajan Minna Kiipulan 40-vuotistaiteilijajuhla. Lotan tarinan näytökset ovat 19. ja 20. toukokuuta Päänäyttämöllä.

Vanhan Lotan roolissa esiintyy Oili Ruukki. Nuorta Lottaa esittää Sanna Kärpänen ja hänen sulhastaan Eetu Ahonen. Yhteensä lavalla nähdään yli sata tanssijaa ja näyttelijää.

– Silloin minäkin nousen lavalle, Lassila-Merisalo paljastaa.

– Sadussa esiintyy nykyisten Tanssivarpaiden lisäksi Minnan entisiä oppilaita, tanssijoita ja voimistelijoita 1990-luvulta sekä nuorisoteatterin harrastajia.

Tanssivarpaat 15 vuotta -valokuvanäyttely 23.4 asti Goodmanissa.