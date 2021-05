Lammilaisen äidin Heini Selinummen perheessä muistetaan monia äitejä, mutta aamukahvit valmistetaan vain yhteen makuuhuoneeseen, jossa ei malteta odottaa tarjoiluun saakka

Äitienpäivää vietetään lammilaisen Heini Selinummen perheessä samalla tavalla kuin useissa muissakin perheissä. Keittiöstä kuuluu kilinää ja kolinaa, kun perhe valmistelee äitienpäiväaamiaista sänkyyn tuotavaksi.

– Aika usein nousen jo keittiöön, kun se kilinä kestää ja kestää, Selinummi nauraa.

Vaikka Selinummien perheessä on klassinen äitienpäiväaamuhärdelli, alkaa päivän valmistelu jo hyvissä ajoin. Perheeseen nimittäin kuuluu useampia äitejä ja isoäitejä, joille askarrellaan postia ilahduttamaan.

Selinummien perheessä on sekä biologisia että sijoitettuja lapsia. Perhe toimii myös tukiperheenä useammille lapsille.

– Ajattelin jo nuorena, ennen nykyistä miestäni, että lasten ei tarvitse olla biologisia. Tärkeintä on perheyhteisö. Se on meille se arjen perusta – olemme meidän perhe.

Selinummille ei olekaan ollut merkitystä, millä tavalla perhe kasvaa. Ensin he ryhtyivät tukiperheeksi.

– Huomasimme mieheni kanssa, että lapselle voi tehdä paljon hyvää olemalla läsnä.

Pikkulapsiaika on herkullista

Kun tukiperhekokemuksesta oli paljon iloa, perhe lähtikin hämeenlinnalaiseen perhehoitoyksikkö Kanervaan kouluttautumaan perhehoitoperheeksi. Koulutuksessa pohditaan, onko valmiuksia perhehoitokodiksi sijoitetuille lapsille.

– Koulutuksesta saa hyvät eväät arvioida, onko se meidän juttu. Se tosin kannattaa muistaa, että kaikki perheet ovat tavallisia. Ei siihen tarvita mitään sirkustemppuja vaan tavallista arkea.

Kun Selinummelle tuli ensimmäinen sijoitettu lapsi, oli perheen isä kotona.

– Meille on käynyt hyvin, että olemme päässeet molemmat nauttimaan ajasta lasten kanssa. Se on herkullista aikaa, Selinummi sanoo.

Hän myös korostaa, että molempia puolisoita tarvitaan toimivan arjen rakentamisessa.

– Pitää aidosti olla tasaveroinen vanhempi. Sitä tässä hommassa tarvitaan.

Tosin Selinummi sanoo, että on heilläkin muutama asia, joka on vain toisen vanhemman vastuulla arjen pyörittämisessä. Mies hoitaa renkaanvaihdot, Heini Selinummi taas vappuasujen ja erilaisten rooliasujen loihtimisen lapsille.

”En ole perinteinen äitihahmo”

Selinummi on ammentanut omaan äidin rooliinsa omasta, hyvästä äitisuhteestaan.

– Tulen kolmilapsisesta perheestä ja meillä kaikilla lapsilla on lämmin suhde äitiimme. Se onkin tavoite, kun saisin omanikin hoidettua niin, että meillä olisi aikuisena lämpimät välit.

Selinummi kokee olevansa läsnäoleva, voimakastunteinen ja temperamenttinen äiti.

– Näytän iloa ja surua, ja kyllä meillä välillä räiskyy ja rätisee.

Äitinä hän ei koekaan olevansa se klassinen mielikuvaäiti, josta tehdään juttuja lehteen.

– En ole sellainen perinteinen äitihahmo.

Äitinä voi olla monella tapaa. Selinummi muistuttaa, että sijoitetuilla lapsilla on omat biologiset äidit, jotka ovat omia ja ainoita lapselleen.

– Lapsen äitiä pitää aina kunnioittaa ja puhua äitiydestä lapsentasoisesti. Se on aina tapauskohtaista, miten näitä asioita muotoilee. Se pitää kuitenkin muistaa, että me kaikki harjoittelemme äitinä olemista. Tärkeintä on, että me kaikki aikuiset ajattelemme lapsen parasta.

– Tärkeää on yhteys lapsiin. Se, että pystyy tukemaan heitä siinä, millaisia persoonia heistä kasvaa.

Saa sanoa, kun väsyttää

Kun lapsia on useampia, Selinummien perheessä on selvää, ettei lapsilla voi olla lukuisia harrastuksia. Tarvitaan myös lepoa ja tylsiä hetkiä.

– Kun asumme maalla, harrastuksiin kuskaaminen vaatii aikuisen. Kyllä arki on touhukasta ja lähes joka päivä jollakin on joku juttu.

Yhdessä perhe retkeilee luonnossa.

Selinummen mukaan tärkeää on myös se, että aina ei tarvitse olla kivaa ja jaksaa.

Välillä perheessä on useampia tukilapsia viikonlopun vietossa. Lähes poikkeuksetta se on kotona asuvista lapsista kivaa kuin kavereita tulisi yökylään. Joskus saattaa kuitenkin hulina väsyttää.

– Saa sanoa, että en jaksa nyt. Sekin kuuluu elämään.