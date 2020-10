Tässä on oman kylän uusi julkkis, HPK:n valmentaja Matti Tiilikainen – "Olen lopulta vain ihminen"

32-vuotias Matti Tiilikainen on nuori valmentaja, joka tietää, ettei Antti Pennasen seuraajalla ole helppoa. Hän uskoo olevansa siihen valmis.

Oman kylän poikana HPK:n valmentaja Matti Tiilikainen on painekattilassa. Hämeenlinnassa Kerhon valmentaja on julkkis ja paineet voivat vaikuttaa moneen asiaan.

– Siksi halusin lähteä Saksaan ja Frankfurtiin. Tiesin oppivani siellä paineensietokykyä ja tilanteenhallintaa. Elämä on kovaa, mutta juuri sen kovuus tekee elämästä elämää.

Tiilikainen näkee asian myös myönteisenä.

– Voisiko hienompaa tilannetta kiekkoihmisellä olla kuin tehdä töitä paikassa, jossa jääkiekko merkitsee niin paljon?

Paikallisella yleisöllä on aina suuret odotukset, mutta mihin Tiilikainen itse uskoo Kerhon yltävän?

– HPK:ssa halutaan aina menestyä ja olla huipulla, vaikka kilpailu on erittäin kovaa. Meillä on erinomaiset palikat kasassa ja loistavia pelaajia. On helppo luottaa omaan joukkueeseen, Tiilikainen alleviivaa.

”Paha katse riittää”

Päävalmentaja on pelin ja joukkueen esimies. Johtamisessa Tiilikainen uskoo vahvuuksiinsa lukeutuvan hyvät vuorovaikutustaidot.

– Siihen liittyy asioiden läpikäyminen rehellisesti. Urheilullisissa päätöksissä taustalla on oltava faktaa ja analytiikkaa tukena. Uskon myös siihen, että joukkueesta on löydyttävä myös sisäistä vaatimustasoa. Vaikka valmentajan merkitys on suuri, ei se voi vain valmentajasta lähteä. Tämä ei ole yhden miehen show, Tiilikainen sanoo.

Valmentajilta odotetaan johtamisessa entistä enemmän. Pitää osata opettaa, pitää osata kuunnella – ja pitää olla jämäkkä, mutta myös ymmärtävä.

Valmentajien omissa puheissa johtamisesta saattaa joskus saada modernimman ja ihmisläheisemmän vaikutelman kuin mitä totuus kentällä lopulta on.

Tiilikaisen mukaan kaikkein tärkeintä johtamisessa on kuitenkin johdonmukaisuus.

– Olen lopulta vain ihminen, mutta asioita pitää tunnistaa eri tavalla. Pelaajiin tutustuminen on kuitenkin prosessi ja yhteistä aikaa on vasta ollut vähän. Joskus paha katse voi riittää juomapullojen heittelyn sijasta. En ole mikään raivoaja, ja sen joukkueellekin olen kertonut, että he tietävät mitä odottaa, Tiilikainen sanoo.

– En voi lopulta olla muuta kuin itseni.

”Kiitos Timo Lehkkonen”

Tiilikaisen tie HPK:n päävalmentajaksi on ollut vaiheikas.

Kun HPK:n U20-joukkueessa pelaajaura ei ottanut tuulta alleen liigaringin suuntaan, hän lähti tavoittelemaan paikkaa Mestiksestä savonlinnalaisen SaPKon riveistä tryoutilla. Kun paikkaa ei irronnut, nuori mies palasi Hämeenlinnaan. Tiilikaisen vaimo oli lähdössä opiskelemaan ja nuori mies pohti pelaajauran jatkon kannalta isoa kysymystä: lopettamista.

Hän soitti junasta HPK:n U20-joukkueessa tuolloin päävalmentajana toimineelle Jussi Tapolalle , josta myöhemmin on tullut mestarismies Tapparan päävalmentajana.

– Jupe sanoi, että voisin treenata heidän mukanaan, jos autan samalla valmennusta ja huoltoa. Siitä se sitten lähti, monitoimimiehen rooliin otettu Tiilikainen kertaa.

Tiilikainen pääsi myöhemmin valmentamaan edellisen HPK-luotsin Antti Pennasen valmennustiimiin HPK:n U20-joukkueessa ja hänet valittiin sen jälkeen B-junioreiden päävalmentajaksi. Sieltä alkoi löytyä ymmärrys, että oma valmentajaprofiili sopisi päävalmentajan tehtäviin.

Valinnastaan Tiilikainen on erityisen kiitollinen tuolloin valmennuspäällikkönä toimineelle Timo Lehkoselle , joka uskalsi luottaa nuoreen mieheen.

– Se oli hieno juttu ja alkusysäys tulevalle. Silloin sai HPK:ssa työskennellä vahvojen valmentajien kuten Tapolan, Pennasen ja esimerkiksi Olli Salon kanssa. Persoonat olivat erilaisia ja opin, että ei ole vain yhtä tapaa valmentaa hyvin, Tiilikainen luonnehtii.

”En voi vaikuttaa historiaan”

Mikä on Tiilikaisen pelikirja?

– Se lähtee kiekollisesta pelaamisesta ja rakentamisesta. Haluamme rakentaa enemmän kuin rikkoa, se kuvastaa ideologiaani jääkiekossa. Sen pitää näkyä, että pelaamme työteliästä ja aktiivista jääkiekkoa. Yksilöllä on kuitenkin mahdollista tehdä huippusuorituksia pelitavan sisällä, Tiilikainen avaa.

– Samaan hengenvetoon on todettava, että olisi naiivia kertoa että pelimme perustuisi vain hyökkäämiseen. Menestyäkseen on puolustettava hyvin ja Liigassa siihen ovat monet joukkueet panostaneet.

Ihan helppo rasti ei ole myöskään saapua Kerhon päävalmentajaksi juuri Pennasen jälkeen. Hämeenlinnalainen yleisö ehti tottua hyvään.

– Keskityn niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa. En ole palkannut itseäni, enkä voi vaikuttaa historiaan. Sen sijaan voin olla onnellinen, että kotiseura on nyt hyvissä voimissaan. Tulen antamaan oman panokseni, että seura pysyy mahdollisimman korkealla, Tiilikainen ynnää.