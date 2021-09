Eräs Teatterin syksy starttaa ranskalaisen Florian Zellerin "iloisella välipalalla" – Saako päähänpinttymän vuoksi tehdä mitä vain?

Eräs Teatterin väki iloitsee, että pian päästään taas esiintymään yleisölle.

Eräs Teatterilla harjoiteltiin jo viime keväänä näytelmää Täydellinen lauantai. Esitys pääsee vihdoin ensi-iltaan lauantaina 2.10. kello 17.

– Toiveena on, että katsomoon saisi silloin ottaa kaikki halukkaat, mutta vielä tässä vaiheessa yleisömäärää rajoitetaan ja paikoista täytetään vain puolet. Muutenkin teatterilla noudatetaan hygieniaohjeita, Liisa Virtanen kertoo tiedotteessa

Tänä syksynä näytökset alkavat keskiviikkoisin ja perjantaisin jo kello 18.30.

– Aikaistamista ovat toivoneet monet, erityisesti kauempana asuvat, teatterinystävät.

Viikonloppuisin esitykset alkavat kello 17.

”Isän” käsikirjoittaja ja ohjaaja

Saako päähänpinttymän tai mielihalun vuoksi sanoa ja tehdä mitä vain? Onko se itsekeskeisyyttä? Saako sille ja keinoja kaihtamattomuudelle nauraa?

Täydellinen lauantai (Une heure de tranquillité, 2013) on ranskalaisen kirjailija-käsikirjoittaja-ohjaaja Florian Zellerin humoristinen näytelmä.

Zelleriä kuvataan teräväksi havainnoitsijaksi, joka tuo myös ihmismielen ei-niin-mukavia piirteitä tarkkanäköisesti esille.

Zeller on tällä hetkellä tunnettu erityisesti näytelmästään Isä, josta hän on ohjannut samannimisen, Oscar-palkitun menestyselokuvan, pääosassa Anthony Hopkins.

Täydellinen lauantai poikkeaa Zellerin muista näytelmistä ”iloisena välipalana”, jossa tavoitteena on pitää hauskaa. Teksti perustuu osittain Simon Grayn alkuperäisideaan Otherwise Engaged.

Itsekeskeisyydestä huumorilla

Näytelmän keskushenkilö Markus onnistuu eräänä lauantaina löytämään kirpputorilta kauan etsimänsä vinyylilevyn, alkuperäisversion Neil Youartin albumista Me, myself and I. Hän haluaisi heti rauhassa kuunnella levyn, mutta ympäristö tuntuu liittoutuneen häntä vastaan.

Täydellisen kuuntelurauhan saavuttaakseen Markus on valmis lähes mihin tahansa – vaikka seinät sortuisivat ympäriltä.

Näytelmän ohjaavat Liisa ja Jorma Virtanen. Rooleissa nähdään Harri Laine, Pirjo Valokorpi, Virpi Peltovuori, Kari Salmenoja, Sanna Kukkonen, Tapio Hurri ja Jorma Virtanen.

Lisätietoa: www.erasteatteri.fi.