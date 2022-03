Minun kaupunkini: Keräilijä Teppo Routamo tuntee Hämeenlinnan kirpputorit – "Tarpeellista tavaraa" on kertynyt niin, että sille on täytynyt vuokrata lisätilaa

Teppo Routamolla ei ole mielestään liikaa tavaraa. Tilaa vain on liian vähän.

– Kerään vain tarpeellista tavaraa, hämeenlinnalainen tuumaa.

Eikä mitä tahansa tarpeellista tavaraa. Ajatuksena on, että mitä kummallisempi esine, sitä parempi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

– Nykyään etsin tavaraa, joka on outoa ja erikoista, mielellään aika pienikokoista. Esimerkiksi Vintage Vintin Julia Immosen kanssa vaihdamme keskenämme mahdollisimman mauttomia tavaroita.

Tavaraa kotona ja varastoissa

Pikkuautojen keräilystä lähtenyt harrastus on paisunut vuosien mittaan. Tätä nykyä tavoitteena on päästä turhan suuresta tavarasta eroon.

– Tavaraa on kotona sekä kahdessa myyntipaikassa ja yhdessä varastossa. Samalla kirpputorien omistajat ovat tulleet tutuiksi, ja ihmiset ovatkin tässä harrastuksessa parasta.

Kirppisväen keskuudessa Routamo tunnetaan tietopankkina, jolta voi aina kysyä esineistä.

– Tykkään selvitellä, mikä mikäkin esine on. Sanon myös reilusti, että “tämä on tämän arvoinen, mutta maksan vain tämän verran”.

Kotona tavara on laatikoissa. Keräilijä kehuu, että vaimo on suhtautunut harrastukseen hyvin ymmärtäväisesti.

– Suunnitteilla on sisustaa kellarin oleskelutila keräilytavaroilla. Viimeiset kymmenen vuotta olen sanonut, että projekti alkaa kahden vuoden päästä, mies naurahtaa.

Koskaan ei ole valmis vaan aina oppii uutta

Routamo on asunut Hämeenlinnassa nyt parikymmentä vuotta. Ensikipinä kirpputoreihin syttyi Tervakoskella 1980–90-lukujen vaihteessa.

– Eräs tuttava vinkkasi, että “kirpparit tulevat olemaan kova juttu Suomessa”. En silloin perustanut omaa, mutta olin mukana yhdessä kirpputorissa Ikaalisissa. Siellä opin paljon kirppismaailmasta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Vuosien mittaan tärkein oppi on kuitenkin ollut, että aina oppii uutta.

– Esimerkiksi 1960–70-lukujen design on nyt kovassa huudossa, kun vielä jossain vaiheessa sitä ei halunnut kukaan.

Kirpputorien luvattu kaupunki

Keräilijälle ja kirppisharrastajalle Hämeenlinna on todellinen keidas. Kotoa Ojoisilta on sopivan lyhyt matka lähimpiin kirpputoreihin.

– Hämeenlinna on kirpputorien luvattu kaupunki. Mielestäni täällä on asukaslukuun nähden paljon kirppiksiä ja niitä on mukavasti aina ryppäittäin.

Kaupunki on Routamolle tuttu jo lapsuudesta.

– Famu, isän äiti, asui Sairiossa. Siellä mentiin, käytiin kaupoissa ja Aulangolla pyörittiin paljon.

Mieleen on jäänyt erityisesti keskustassa sijainnut lelukauppa Elbe.

– Siellä oli kiva käydä. Minulla taitaa olla vieläkin Elben paperipussi tallessa.

Sopivan pieni ja idyllinen paikka

Routamon mielestä Hämeenlinna on hyvä paikka asua.

– Päättäjien suuret suunnitelmat hiukan ärsyttävät, kun tämä on kuitenkin pieni kaupunki. Täällä on tosi upeat maisemat ja toivon, että kaupunki ja keskusta pidettäisiin sopivan idyllisenä.

Routamo pohtii, että keskusta on “kuollut”, mutta pyörätie ole oikea ratkaisu sen elävöittämiseksi.

– Älkää nyt ihmeessä viekö parkkipaikkoja keskustasta. Ihmiset haluavat päästä autolla liikkeiden eteen. Kiva, että tori on sentään tullut elävämmäksi kesällä.

Parasta kaupungissa ovat ihmiset.

– Täällä ihmiset tykkäävät auttaa toisiaan.

Miten mainostaisit Hämeenlinnaa?

– Älä aja ohi, vaan pysähdy vaikka kiertelemään kirppiksiä ja nauttimaan kesäisin vesistöjen läheisyydestä.

Teppo Routamo Syntynyt Hämeenlinnassa 1970, viettänyt nuoruutensa Tervakoskella. Asunut Hämeenlinnassa yli 20 vuotta. Asuu Ojoisilla. Perheessä vaimo ja poika. Päätyönä liikelahjojen myynti. Harrastukset: tarpeellisen tavaran keräily, shakki ja kuntoilu. Suosikkipaikat Hämeenlinnassa: Kirpputori Loitsu Kaurialassa, Vintage Vintti ja Kasarmin Aarteet keskustassa sekä Nasta Mesta ja Ilvesluola Kantolassa. “Tykkään kierrellä kirpputoreja sekä osto- ja myyntiliikkeitä. Kahviloissa on kiva pyörähtää silloin tällöin, mutta se on jäänyt vähemmälle.”

