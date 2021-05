Terapeutti Tervo laulaa Untulanharjun unelmista – Lammilla kasvaneen laulaja-lauluntekijän bändissä on Suomi-rockin kovia nimiä

Musiikilla sanotaan olevan terapeuttinen vaikutus, mutta mitä tapahtuu, kun terapeutti alkaa tehdä musiikkia?

– Silloin aletaan lähestyä totuutta. Laulunteko on minulle toistuvaa paluuta sen äärelle, kuka olen. Laulan siitä, mitä olen oppinut omien kokemusteni ja työni kautta. Siitä, mitä on olla ihminen, Miika Tervo sanoo.

Paluu tauon jälkeen

Terapeutti Tervon Suljettu Osasto -yhtyeen Untula-albumin levynjulkaisukeikka striimataan 15. toukokuuta.

Lammilla lapsuutensa ja nuoruutensa elänyt Tervo muistetaan Hämeenlinnan seudulla muun muassa 1980-luvulla aloittaneesta Tuohus-yhtyeestä.

Omaa soolomateriaaliaan hän julkaisi kolmisenkymmentä kappaletta vuosina 2007-2012, mutta sitten seurasi pitkä tauko.

– En saanut musiikkiani vietyä eteenpäin, arjessa tulivat vastaan perheen ruuhkavuodet, olin mukana vaativassa terapiahankkeessa ja kaiken lisäksi sairastuin vakavasti. Teen edelleen psykoterapeutin töitä, mutta nyt myös musiikki on taas vahvasti mukana elämässä, Tervo kertoo.

Ihmisen suljettu tila

Kokoonpanon nimi, Terapeutti Tervon Suljettu Osasto, on kumarrus Suomirockin oudoille bändinimille Hassisen Koneesta Eppu Normaaliin.

Se viittaa myös omaan pyhimpään sisätilaan, suljettuun osastoon, joka on jokaisen ihmisen sisällä.

– Olin au-lapsi ja se on luonut viitekehyksen elämääni, ammatinvalintaani ja musiikkiini.

Yhtyeessä ovat mukana suomalaisten rockmuusikoiden kärkinimiin kuuluvat Jussi Jaakonaho ja Pekka Gröhn, Aarne Riikonen, hämeenlinnalaislähtöinen Jussi Liimatainen sekä täällä edelleen asuva Lauri Malin.

Lapsuuden näyttämöltä

Tervo on kasvanut Lammin Takaperässä ja kirkonkylässä. Lapsuusmaisemilla on iso merkitys ja uuden levyn tärkein laulu tekijälle itselleen on sen nimikappale Untula.

– Laulun näyttämö on Untulanharju, jonka kasvisto ja maaperä ovat jääkauden muovaamia. Sillä harjulla me lammilaiset nuoret vietimme aikaamme, Tervo muistelee.

– Tanssilavalla, uimarannalla, urheilukentällä ja luontopolulla koimme elämämme avainkokemuksia. Kasvun hetkiä, jotka rakensivat meitä ja painuivat muistiimme elämänajaksi.

Untula-levyn julkaisukeikka 15.5. Lipun ja linkin voi lunastaa mesenaatti.me-sivustolta.