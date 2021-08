Terassiyrittäjien kassat kilisivät niin hyvin, että bajamajojen tankit täyttyivät joka viikonloppu – Yrittäjät toivovat torille yleisövessoja

Takana on kuuma ja kostea kesä. Hämeenlinnalaisilla terasseilla kassa kilisi etenkin viikonloppuiltoina.

Toribaaria pitävä Sami Tuomisto sanoo, että hellelukemat pitivät ihmiset päivällä varjossa, eikä torilla.

Tuomisto pyörittää myös Rantakasinoa, jonka varjoisalle terassille olikin tulijoita.

– Alkukesä oli heikko, kun rajoitukset olivat voimassa. Sen jälkeen porukkaa riitti.

Toiveissa vesi- ja viemäriputket

Tuomiston torin kuppilassa on ollut kesän ajan ollut kolme bajamajaa, jotka yrittäjän piti maisemoida. Aluksi vessoja oli kaksi, mutta ne eivät riittäneet.

– Lassila & Tikanoja tekee Hämeenlinnassa tyhjennyksiä maanantaisin ja perjantaisin. Lauantai-iltana vessat olivat jo täynnä.

Toisella terassiyrittäjällä on ollut kontissa kaksi vessaa. Tuomisto sanoo, että yrittäjät haluaisivat ratkaista vessaongelman. Yksi vaihtoehto olisi vetää molemmille torin terasseille vesi- ja viemäriputket. Näin saataisiin kunnon konttivessat posliinipytyin ja juoksevin vesin.

– Tämä asia on ollut vireillä jo vuoden päivät. Kaupungin päästä ei ole kuulunut mitään. Se vaatisi sen, että toria vähän avattaisiin ja se on taas monimutkainen juttu, Tuomisto kertoo.

Jos vesi- ja viemäriputkiasia ei etene, Tuomisto toivoo, että ensi kesänä bajamajoja voisi tilata pitkän rivin ja maisemoida ne.

Terassiravintola Birgitan yrittäjä Mika Partanen toivoo myös torille kiinteitä ja siistejä yleisövessoja. Birgitassa on yksi oma vesivessa.

– Torista on selkeästi tullut kohtaamispaikka ja se on tuonut kaikille yrittäjille asiakkaita. Meillä erityisesti heinäkuu oli hyvä, Partanen summaa.

Kaupungin, vesilaitoksen ja kaupunkikeskustayhdistyksen kesken torin vesi- ja vessapulmasta on keskusteltu. Toiveissa esiin on nostettu myös yleisövessat, mutta tilannetta kartoitetaan edelleen eikä aikataulusta ole tietoa.

Lyylinpuistossa loppubileet

Toisen toribaarin yrittäjä Tomi Tulisalmi sanoo, että kulunut kesä oli edellistään kannattavampi.

– Tosi hyvin on mennyt.

Tulisalmi avasi kesällä ravintolan myös Lyylinpuistoon Turenkiin. Vastaanotto oli lämmin.

– Lyylinpuistossa asiakaskunta on ollut monimuotoinen. Päivällä on myyty vohveleita, kahvia ja jäätelöä perheille, iltaisin sitten anniskeltu. Torilla meillä on ollut sama valikoima, mutta siellä meidät on mielletty anniskeluravintolaksi.

Tulisalmi aikoo pitää torin baaria auki ainakin elo-syyskuun vaihteeseen. Lyylinpuistossa sen sijaan vietetään viimeistä viikonloppua tulevana lauantaina. Silloin järjestetään ilmaistapahtuma. Esiintyjinä ovat Laiska Lepponen, Seksikäs Suklaa ja Dosdela.