Terho Asikainen on penkonut kirkonkirjoja ja arkistoja jo nuoresta pitäen – Viime vuosina sukututkimuksen kysyntä on lisääntynyt niin, että nyt se käy jo työstä

Sukututkimus on kasvattanut suosiotaan.

Syynä tähän on tiedonsaannin helpottuminen, sillä monia asiakirjoja on saatavilla digitoituina netistä.

Mutta kun sukututkimuksen harrastaja törmää ongelmaan, on hämeenlinnalainen Terho Asikainen yksi heistä, joita pyydetään hätiin.

– Tiedonsaanti on helpottunut, mutta sukututkimus ei ole sen helpompaa, koska pitää ymmärtää myös kontekstia ja historiaa.

Isovanhempien tarinoita

Savolaislähtöinen sukututkija kiinnostui historiasta jo kymmenvuotiaana.

Asikainen on penkonut kirkonkirjoja ja arkistolähteitä jo 1980-luvulta lähtien, ensin oman sukunsa, sittemmin myös muiden.

– Kävimme kesäisin Savossa ja jo lapsuudessa minua kiinnosti, miten edelliset sukupolvet ovat eläneet. Minulla oli lapsena sinikantinen vihko, johon kirjoitin isovanhempieni tarinoita muistiin.

Paljon tietoa netistä

Asikainen on viulunsoitonopettaja, jolle sukututkimuksesta on muutaman viime vuoden aikana tullut toinen työ.

Enimmäkseen hän ahkeroi kotona Ojoisilla tietokoneen ääressä.

– Tekeminen on merkittävästi muuttunut, kun tärkeitä asiakirjoja on tullut nettiin. Jos 1980-luvulla piti matkustaa Helsinkiin kansallisarkistoon, nyt hakemistoja ja hakukoneita on netissä ja myös vanhoista sanomalehdistä löytyy hakukoneille osumia.

Mitä tarkemmat esitiedot ovat käytettävissä, sitä parempi.

– Päivämäärän avulla netistä löytyy tietoa 1800-luvun loppupuolelta alkaen, mutta jos käytettävissä on vain perimätietoa, on etsiminen monimutkaisempaa. Esimerkiksi virkatodistuksen saaminen seurakunnalta voi kestää kuukausia.

Lähdekritiikki olennaista

Asikainen tähdentää, että sukututkimuksessa historiantuntemus on tärkeää.

– Jos perheenjäsen on kuollut 1867, historiaa tuntemattomalle se on vain numero. Jos tietää, että silloin oli paha nälkävuosi ja kulkutaudit jylläsivät, saa kuolinvuosi aivan uuden merkityksen.

Myös lähdekritiikki on olennaista.

– Kirjauksissa voi olla virheitä ja virheet ovat kertautuneet. Pitää ymmärtää, mitä varten kirkonkirja tai veroluettelo on tehty, jotta tietoa voi tulkita.

Sukupuolten välillä eroja

Suomessa sukututkimuksissa päästään usein 1700-luvulle asti säädystä riippumatta.

– 1700-luvun alussa isovihan aikaan kirjauksiin tuli katkos ja sen taakse ei välttämättä enää pääse. Talonpoikaissäädyissä voidaan mennä jopa 1540-luvulle, mutta harvemmin sen pitemmälle. Aatelisten suvut ovat usein tiedossa keskiajalle asti.

Sukupuolten välillä on eroa:

– Miehiä pääsee tutkimaan usein 1500-luvulta pitäen, mutta naisten nimiä kirjattiin henkikirjoihin vasta 1600-luvulta lähtien.

Jos seinä tulee vastaan

Sukututkimuksia tilaavat niin yksityiset ihmiset, perheet kuin sukuseuratkin.

– Osa on toivonut ihan perustutkimusta, vaikka 1800-luvulta alkaen.

Sukututkimuksen harrastajat tarvitsevat usein apua siinä vaiheessa, kun eivät itse pääse eteenpäin.

– Esimerkiksi vastaan on tullut käräjätapaus, jonka saksalaisella käsialalla ja vanhalla ruotsin kielellä kirjoitettua tekstiä he eivät itse pysty tulkitsemaan.

Sukututkijan aarreaitta

Kun harrastajamäärät ovat kasvaneet, mikrohistoriasta on tullut suosittua.

– Ihmisiä kiinnostaa tavallisten ihmisten arkipäivän elämä: perustiedot ydinperheestä, vanhempien ja lasten nimet, syntymä- ja kuolinajat, mitä ihmiset ovat tehneet työkseen, missä asuneet, minne muuttaneet, mihin kuolleet.

Perunkirjoitus on tutkijalle todellinen aarreaitta.

– Ennen lueteltiin kaikki vaatteet ja omaisuus yksityiskohtaisesti. Niiden kautta saa tietää, millä tavalla esimerkiksi on pukeuduttu.

Tiedonjyvistä tarinaksi

Tutkimus on tietynlaista salapoliisintyötä.

– Kun kerätään tiedonjyviä sekä johtolankoja ja laitetaan ne yhteen, syntyy tarina, ja se on kiehtovaa.

Haastavinta on osata kyseenalaistaa omat oletuksensa.

– Vuosien myötä sen oppii tunnistamaan, milloin esimerkiksi pitää hakea lisätietoa paikallishistoriasta. Täytyy pitää mieli avoimena, ettei tee omia tulkintoja asioille, joita ei arkistoista löydy.