Tero Vuori on tehnyt taidetta jo kolme vuosikymmentä – Viime vuonna hämeenlinnalainen löysi käyttöönsä värit, jollaisia hän ei ollut aiemmin kokeillut

Eläkkeellä oleva mielisairaanhoitaja Tero Vuori on tehnyt taidetta jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Koronan takia hän ei kuitenkaan juhlista merkkivuottaan näyttelyllä.

– Taidettani voi tulla katsomaan kotiini sitten, kun korona hellittää, Hätilässä asuva taiteilija kertoo.

Taide veti puoleensa

Vuori opiskeli alkuun mielisairaanhoitajaksi. Taide kuitenkin kiinnosti ja 1990-luvun alkupuolella hän aloitti opinnot taidekoulu Maassa Helsingissä.

– Taiteessa esikuviani olivat Akseli Gallén-Kallela ja Pekka Halonen, sekä myös Andy Warhol ja John Lennon, mutta esikuvat jäivät, kun aloin itse tehdä taidetta.

Taidekoulussa Vuori osallistui muun muassa kahteen performanceen. Opinnot keskeytyivät sairastumisen vuoksi, mutta niistä jäi pohja taiteen tekemiselle.

– Kuvataide on vahvin alueeni.

Uusi tekniikka innostaa

Tekniikoista akvarelli on kulkenut mukana aina. Öljyväri on Vuorelle mieluisin, mutta liuotinohenteisena sen käyttö kotioloissa on hankalaa. Kun Vuori viime vuonna huomasi, että öljyvärejä saa myös vesiliukoisina, tilasi hän sellaiset saman tien.

– Taidekoulussa tehtiin öljyväreillä ja siellä opin tekniikan. Uusimmat työt on tehty vesiliukoisilla öljyväreillä.

Vuori maalaa yleensä valokuvista. Aktiiviliikkujana lähialueen maisemat ovat tulleet hänelle tutuiksi. Maisemat ja kukat sekä Hämeen linna ja Hattulan vanha kirkko toistuvat teoksissa värikkäinä.

– Olen tehnyt myös alastontutkielmia.

Myös runoja on alkanut syntyä

Vuori on osallistunut yhteensä kymmenkuntaan näyttelyyn Helsingissä, Riihimäellä ja Hämeenlinnassa. Hän on myös myynyt joitakin teoksiaan.

– Viitenä syksynä olen vienyt töitäni esille Hämeenlinnan sosiaalipsykiatrian kuntoutuspoliklinikan odotustilaan kävijöiden iloksi.

Viime vuosina Vuori on alkanut kirjoittaa myös runoja. Hän on lausunut niitä Hätilan kirkossa sekä keskusseurakuntatalossa järjestetyissä tilaisuuksissa.

– Runot vain alkoivat tulla ihan itsestään.